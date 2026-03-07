Le puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, porteranno al centro Irene, impegnata nei preparativi delle nozze con Cesare, e Johnny, coinvolto suo malgrado nell’organizzazione, che riterrà opportuno che sia meglio andare via. Le anticipazioni della settimana rivelano inoltre come Matteo, Marina, Odile ed Ettore continueranno a muoversi in un intreccio di sentimenti e ostacoli, mentre Fulvio, Concetta e Agata vivranno sviluppi inattesi destinati a influenzare gli equilibri delle famiglie coinvolte.

Irene organizza le nozze, Cesare coinvolge Johnny

Dopo la riconciliazione con Cesare, Irene comincerà a immaginare un matrimonio elegante e romantico, lasciandosi travolgere dall’entusiasmo dei preparativi. La capo commessa de Il Paradiso delle signore, desiderosa di rendere speciale ogni dettaglio, coinvolgerà Johnny nell’organizzazione di una sorpresa per il futuro marito, senza intuire quanto questo incarico possa metterlo in difficoltà. Per lei sarà un gesto naturale, un modo per celebrare la ritrovata armonia con Cesare; per Johnny, invece, sarà un compito emotivamente pesante, soprattutto dopo l’invito del rivale in amore a suonare durante la cerimonia. Mentre Irene si dedicherà alle nozze, Matteo cercherà di capire come i fratelli Marchesi siano venuti a conoscenza del viaggio a Londra e proverà a parlare con Odile per chiarire la situazione.

Tuttavia, Ettore lo fermerà prima che possa raggiungerla, alimentando ulteriori tensioni. Odile, turbata dall’articolo su suo zio e desiderosa di conoscere la verità, affronterà comunque Matteo, che finirà per confessarle i sentimenti che prova davvero per lei. In questo intreccio emotivo, Marina continuerà a essere una presenza ingombrante nella vita di Portelli, pronta a rivelargli una notizia destinata a sconvolgerlo e a cambiare il corso della loro storia: potrebbe essere incinta.

Johnny vuole lasciare Il Paradiso delle signore

Per Johnny la settimana sarà segnata da un crescente malessere. L’idea di suonare al matrimonio della donna che ama lo metterà profondamente in crisi, spingendolo a confidarsi con Barbara e a riflettere seriamente sul proprio futuro.

Mentre Irene continuerà a coinvolgerlo nei preparativi, convinta della sua disponibilità, il magazziniere inizierà a valutare la possibilità di lasciare Il Paradiso delle signore per allontanarsi da una situazione che non riesce più a sostenere. La sua presenza accanto alla collega diventerà sempre più difficile da gestire, soprattutto quando lei gli chiederà un ulteriore aiuto per sorprendere Cesare. Nel frattempo, altri eventi si intrecceranno alla vicenda principale. Un errore di Fulvio, che rovinerà la biancheria intima di Caterina, scatenerà un piccolo caos nell’atelier ma darà a Valeria un’intuizione che permetterà a Delia di migliorare l’audace abito nude‑look di Botteri. Concetta, già turbata dalle parole di Mimmo su Agata, riceverà una notizia inattesa che le farà crollare l’umore e la spingerà a preoccuparsi ancora di più per la figlia. La signora Puglisi deciderà così di partire per Firenze insieme a Ciro, determinata a capire cosa stia realmente accadendo ad Agata.