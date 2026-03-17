Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore rivelano che, nelle puntate in onda da martedì 24 a venerdì 27 marzo alle 16:10 su Rai 1, la verità sulla presunta gravidanza di Marina metterà Matteo davanti a una scoperta destinata a cambiare il loro equilibrio. Attorno a loro, Irene sarà in pena per Jhonny, mentre Odile continuerà a essere plagiata da Ettore, venendo sempre più allontanata dalla sua famiglia. La figlia di Adelaide infatti si infurierà dopo avere letto una lettera di sua madre.

Marina svela a Matteo la verità sulla gravidanza

Matteo scoprirà che Marina non è davvero incinta e questa rivelazione lo metterà di fronte a una verità che non immaginava.

La notizia farà riemergere fragilità e incomprensioni tra loro, mentre Marina dovrà affrontare le conseguenze della menzogna e il clima teso che si creerà nella coppia. Nel frattempo, verrà presentata ufficialmente la nuova collezione dopo il via libera all’abito di Gianlorenzo. Delia, ancora emozionata, racconterà alle colleghe la notte trascorsa con il suo fidanzato; Irene, invece, sentirà ancora più forte l’assenza di Johnny e tornerà a leggere la canzone che lui aveva scritto per il loro matrimonio. Johnny, turbato dalle notizie sull’amico Brian impegnato in Vietnam, vivrà giorni difficili che lo porteranno a una decisione netta. Ciro continuerà a osservare il comportamento di sua moglie, convinto che il suo malumore sia legato alla presenza di Ivana in cucina.

Odile affronta Umberto

A Villa Guarnieri, la lettera inviata da Adelaide finirà nelle mani di Odile e sarà l’innesco di un nuovo confronto. Incoraggiata da Ettore, la ragazza si presenterà da Umberto per chiedergli conto del modo in cui, secondo lei, avrebbe influenzato il suo giudizio servendosi di sua madre. La situazione si irrigidirà ancora di più quando Ettore, approfittando del momento, rafforzerà la sua presa su di lei, spingendola a prendere le distanze dalla famiglia Guarnieri. Marta, intuendo che qualcosa non torna, proverà a raggiungerla, ma Ettore bloccherà ogni tentativo e organizzerà un incontro a casa Marchesi. Nel frattempo, il servizio fotografico della nuova collezione andrà oltre le aspettative: Delia attirerà l’attenzione di tutti e Botteri, colpito dal risultato, inizierà a immaginare un passo importante con lei.

La tranquillità, però, durerà poco. Nel corso di una manifestazione contro la guerra in Vietnam, Johnny rimarrà ferito e verrà soccorso da Irene, Barbara e Delia. La situazione si complicherà ulteriormente quando comparirà un manifesto che accusa Umberto di aver speculato sulla salute dei bambini, offrendo ai Marchesi un nuovo pretesto per spingere Odile verso una decisione radicale.

Il manifesto affisso sulla facciata della GMM

Qualche settimana fa, Roberto Farnesi aveva pubblicato sui suoi profili social un’immagine che aveva subito catturato l’attenzione dei fan: un manifesto in cui il volto di Umberto Guarnieri era stato affiancato alla scritta minacciosa “assassino”. Quella condivisione aveva suscitato un’ondata di domande, perché lo scatto, proveniente dal set, aveva lasciato intravedere un’improvvisa svolta cupa nella storia del commendatore.

Il cartellone, dall’aspetto ruvido e provocatorio, aveva fatto pensare a un attacco mirato o a un segreto pronto a riemergere, alimentando ipotesi e discussioni tra gli spettatori. Con un semplice post, Farnesi aveva orientato l’attenzione verso un possibile sviluppo narrativo più teso e imprevedibile, senza svelare nulla ma insinuando un clima di sospetto.