Nelle puntate de Il Paradiso delle signore, in onda da lunedì 16 a venerdì 20 marzo alle 16:10 su Rai 1, la settimana sarà segnata da due percorsi opposti: da un lato Johnny, sempre più convinto di dover lasciare il lavoro per allontanarsi da Irene; dall’altro la capo commessa, immersa con entusiasmo nei preparativi delle nozze con Cesare. Attorno a loro si muoveranno storie altrettanto delicate: Matteo dovrà affrontare la possibilità che Marina sia incinta proprio nel momento in cui ha dichiarato i suoi sentimenti a Odile, mentre in casa Puglisi esploderà la preoccupazione dopo il ritorno di Mimmo da Firenze, deciso ad avvertire la famiglia del comportamento insolito di Agata.

Una scoperta che spingerà Concetta e Ciro a partire immediatamente per capire cosa stia accadendo davvero alla loro figlia.

Johnny vuole lasciare Il Paradiso delle signore

Per Johnny sarà una settimana di tormento crescente. L’invito di Cesare a suonare al matrimonio con Irene, accolto con apparente serenità, lo metterà invece profondamente in crisi. Il magazziniere, ancora innamorato della coinquilina, farà fatica a sostenere il ruolo che gli viene richiesto: essere presente, disponibile, partecipe dei preparativi di una cerimonia che gli spezza il cuore. Ogni gesto, ogni parola di Irene, anche la più innocente, diventerà per lui un peso difficile da sopportare. La situazione peggiorerà quando la capo commessa gli chiederà di aiutarla a organizzare una sorpresa per Cesare.

Johnny, pur cercando di nascondere il proprio disagio, capirà di non riuscire più a gestire la vicinanza con la donna che ama. Confiderà a Barbara il desiderio di lasciare Il Paradiso delle signore, convinto che solo un taglio netto possa permettergli di ricominciare. Il pensiero del licenziamento diventerà sempre più concreto, un’idea che lo accompagnerà per tutta la settimana, mentre cercherà di mantenere un equilibrio che ormai gli sfugge di mano.

Irene organizza le nozze con Cesare, ignara del dolore di Johnny

Mentre Johnny affronterà il suo tormento, Irene vivrà giorni completamente diversi. Ritrovata la serenità con Cesare, la capo commessa comincerà a immaginare un matrimonio elegante, romantico, curato in ogni dettaglio.

Si lascerà travolgere dall’entusiasmo, coinvolgendo amici e colleghi nei preparativi e immaginando sorprese, decorazioni e momenti speciali. Per lei sarà un periodo luminoso, pieno di energia e aspettative, tanto da non accorgersi del disagio crescente di Johnny. La giovane continuerà a considerare il magazziniere un punto fermo, una presenza affidabile su cui contare, senza intuire che ogni sua richiesta lo avvicina sempre più alla decisione di andarsene. Irene, concentrata sul futuro con Cesare, non sospetterà minimamente che il suo entusiasmo stia diventando per Johnny un dolore insostenibile. In contemporanea alle vicende del magazziniere e della capo commessa, anche gli altri protagonisti vivranno momenti cruciali.

Matteo cercherà di capire come Ettore e Greta abbiano scoperto del suo viaggio a Londra da Fiona Marchesi e tenterà un confronto con Odile, ma lo stilista gli impedirà di incontrarla. Sarà poi la figlia di Adelaide a cercarlo per ottenere finalmente la verità, ma accadrà un colpo di scena inaspettato: Matteo dichiarerà a Odile di essere innamorato di lei. Proprio in quel momento, però, Marina gli comunicherà una notizia destabilizzante: ha un ritardo e temerà di essere incinta, anche se le anticipazioni non confermano ancora se la gravidanza sia reale. Occorrerà pertanto la messa in onda delle puntate successive per scoprirlo. Nel frattempo, al negozio di moda, l’abito disegnato da Gianlorenzo continuerà a dividere le opinioni.

Un errore del signor Rinaldi, che rovinerà la biancheria di sua figlia, offrirà però alla signorina Craveri lo spunto per una modifica decisiva, permettendo a Delia di trasformare il modello e avvicinandola inaspettatamente al suo fidanzato. Al Gran Caffè Amato, invece, Ciro riceverà una proposta prestigiosa da un monsignore grazie all’intraprendenza di Ivana, la nuova cuoca. Ma l’entusiasmo verrà presto oscurato: le parole di Mimmo su Agata continueranno a tormentare Concetta, che vivrà ore di crescente inquietudine fino a prendere una decisione irrevocabile. La donna, insieme al marito, partirà immediatamente per Firenze, determinata a scoprire cosa stia realmente nascondendo la figlia.