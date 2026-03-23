Il vincitore del Festival di Sanremo 2026, Sal Da Vinci, ha finalmente fatto chiarezza sul controverso episodio del “fuorionda” che lo ha visto protagonista con la co-conduttrice Laura Pausini. L'artista napoletano ha smentito categoricamente le speculazioni che, per settimane, hanno alimentato il dibattito sui social network, ipotizzando una presunta anticipazione del risultato finale della kermesse.

L'incidente, ripreso in un video diventato virale, mostrava Laura Pausini avvicinarsi a Sal Da Vinci e all'altro finalista, Sayf, pochi istanti prima della proclamazione ufficiale del vincitore.

Molti utenti e addetti ai lavori avevano interpretato quel gesto come un segnale, suggerendo che la co-conduttrice avesse rivelato in anticipo il nome del trionfatore, scatenando un'ondata di discussioni e polemiche.

La verità sul "fuorionda" di Sanremo 2026

Ospite a Verissimo, Sal Da Vinci ha voluto dissipare ogni dubbio, spiegando la vera natura di quel momento. Il cantautore ha rivelato che Laura Pausini non ha in alcun modo comunicato il risultato del Festival. La sua curiosità era ben diversa: si è limitata a chiedere a entrambi i finalisti di che segno zodiacale fossero e, successivamente, se si sentissero felici in quel preciso istante. Una semplice curiosità personale, dunque, e non un tentativo di svelare il verdetto.

Da Vinci ha inoltre sottolineato l'impossibilità di una simile anticipazione, ricordando che il regolamento del Festival di Sanremo vieta categoricamente di comunicare il nome del vincitore prima dell'annuncio ufficiale sul palco. Questa precisazione ha contribuito a smontare ogni sospetto di irregolarità, riportando la vicenda nell'alveo della normalità.

Il contesto del "segno zodiacale"

La spiegazione fornita da Sal Da Vinci ha trovato conferma anche in altri contesti. È emerso, infatti, che la domanda sul segno zodiacale fosse legata a un pronostico astrologico circolato prima dell'inizio del Festival, secondo cui un concorrente del segno dell'Ariete avrebbe avuto buone possibilità di aggiudicarsi la vittoria.

Questa informazione ha ulteriormente chiarito il gesto di Laura Pausini, dimostrando come fosse privo di qualsiasi intento di “spoiler”.

Sal Da Vinci: un profilo artistico

Sal Da Vinci è un apprezzato cantautore napoletano, con una carriera consolidata nel panorama musicale italiano. La sua partecipazione al Festival di Sanremo non è una novità, avendo calcato più volte il palco dell'Ariston e ottenuto importanti riconoscimenti sia come interprete che come autore. La sua proposta musicale si caratterizza per una felice fusione tra la ricca tradizione partenopea e sonorità più contemporanee, elementi che lo hanno reso uno degli artisti più amati e seguiti a livello nazionale.