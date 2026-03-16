Ilary Blasi ha raccontato di sentirsi pronta a voltare pagina nella sua vita privata e di guardare con serenità al futuro insieme all’imprenditore tedesco Bastian Muller. La conduttrice ha parlato apertamente dei suoi progetti sentimentali durante la puntata di Verissimo andata in onda domenica 15 marzo, dove è stata ospite per ripercorrere alcuni momenti della sua vita personale e presentare i nuovi impegni professionali che la attendono nelle prossime settimane.

Nel corso dell’intervista, Blasi ha spiegato che l’idea di un eventuale matrimonio con il compagno esiste, ma che potrà concretizzarsi solo quando sarà definitivamente conclusa la procedura di divorzio dall’ex marito Francesco Totti.

Parlando della lunga separazione dall’ex capitano della AS Roma, la conduttrice ha affrontato l’argomento anche con una punta di ironia: "Ci siamo, siamo ai titoli di coda", ha commentato, lasciando intendere che la vicenda giudiziaria potrebbe arrivare alla sua conclusione nel giro di poco tempo. "Se tutto procede come deve, si spera tra poco", ha aggiunto.

Per quanto riguarda il possibile matrimonio con Muller, però, Blasi ha preferito mantenere il massimo riserbo. La conduttrice non ha voluto fornire particolari sulla cerimonia, né su una possibile data o sul luogo in cui potrebbe essere celebrata. Per ora, ha spiegato, si tratta di un progetto personale che la coppia preferisce tenere lontano dai riflettori.

Il ritorno della conduttrice sul piccolo schermo

Blasi sarà infatti al timone della nuova edizione del Grande Fratello Vip, che prenderà il via martedì 17 marzo su Canale 5. Un appuntamento molto atteso dal pubblico, che segna il ritorno della presentatrice alla guida di uno dei reality più seguiti della televisione italiana.

"Siamo pronti, sono molto felice di questa nuova avventura", ha dichiarato Blasi, raccontando l’entusiasmo con cui si sta preparando a tornare in prima serata. Il programma rappresenta per lei un nuovo capitolo professionale, ma anche l’occasione per ritrovare il pubblico televisivo dopo un periodo segnato da importanti cambiamenti personali.