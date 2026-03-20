Il 22 marzo 2026 torna su Rai1 Imma Tataranni, l'amatissima serie che ha come protagonista Vanessa Scalera nei panni del sostituto procuratore di Matera.

Eclissatasi la figura di Calogiuri, la geografia sentimentale del sostituto procuratore Imma ha subito una silenziosa, eppure inesorabile, traslazione. Nonostante il naufragio del matrimonio con Pietro, il destino si ostina a riproporre, sotto spoglie mutate, il medesimo topos del triangolo amoroso.

Imma non sembra ancora pronta ad affacciarsi a un domani che sia finalmente libero del fantasma dell'amato maresciallo.

Per emanciparsi dal dolore, la protagonista della serie RAI deve ricostruzione il proprio io, cercando nuovi spazi e nuove prospettive. Ma a frenarla c'è anche Pietro, l'ex marito, che il suo cuore non ha definitivamente scordato. E c'è poi il ricordo di Calogiuri.

In questa crepa dell'anima s'insinua Mike, il suo insegnante d'inglese. Il nuovo personaggio ha già rivelato un'eco intellettuale che sembra in grado di tessere con la protagonista una di quelle sintonie rare. Una simpatica destinata a fiorire, come un'intermittenza del cuore, proprio là dove la memoria cercava solo l'oblio.

Il ruolo di Mike in Imma Tataranni 5: anticipazioni

Mike è il perfetto alterego di Calogiuri. L'insegnante d'inglese con il volto di Tim Daish non colmarà il vuoto "professionale" lasciato dalla vecchia fiamma di Imma, ma si imporrà presto come valvola di sfogo fuori dall'ufficio per la protagonista.

È con lui che Imma si concederà quei momenti di relax che prima non riusciva a trovare.

Già nella puntata in onda il 22 marzo, Mike scatenerà la gelosia di Pietro. Le anticipazioni della puntata raccontano di come l'ex marito di Imma andrà letteralmente fuori di sé quando scoprirà l'intesa fra la protagonista e l'inglese. Galeotto sarà un intero pomeriggio a cavallo trascorso da Imma assieme al suo affascinante insegnante.

Stavolta, la protagonista sarà sedotta soprattutto dalla presenza intellettuale del suo referente. Mike si è già presentato al pubblico di RAI 1 come un uomo colto, affascinante e dai modi gentili. E capace delle giuste parole per scalfire la corazza di cinismo cui Imma cerca di difendersi dal mondo.

Ecco perché egli rappresenterà una via di fuga mentale dalla routine della Procura.

Anche in questa nuova stagione, quindi, la trama insisterà sul rapporto tormentato tra Imma e gli uomini più presenti nella sua vita: Pietro, Mike e il nuovo Procuratore Capo, Altiero Galliano, interpretato da Rocco Papaleo. Nelle indagini, invece, la sua vera spalla sarà Diana. Anche se nella puntata in onda il 22 marzo Imma dovrà scontrarsi con la sua assistente. Le anticipazioni RAI rivelano che Diana scopriarà un segreto.

Qualcosa che Imma le aveva tenuto nascosto: il sostituto procuratore sta valutando seriamente di fare domanda come procuratore capo. Diana lo capirà imbattendosi in un manuale. Questo avanzamento di carriera comporterebbe però il trasferimento di Imma lontano da Matera.

Diana, sentendosi esclusa e tradita dalla mancanza di confidenza dell'amica, reagirà con profonda amarezza. E la sua delusione potrebbe mettere in crisi il loro storico sodalizio.

Cos'è successo nelle prime puntate della nuova stagione

La quinta stagione di Imma Tataranni (l'ultima con la partecipazione di Vanessa Scalera) si è aperta con le macerie del matrimonio. Il divorzio ha scosso sia Imma che Pietro. Lei, però, ha provato a mantenere il suo solito decoro istituzionale mentre Pietro si è mostrato turbato. Per distrarsi dal dolore, l'ex di Imma si è rifugiato nel nuovo lavoro, dove ha dovuto scontrarsi con le opache pressioni aziendali di Fossati.

La nuova stagione ha poi introdotto il personaggio di Mike, presentato come l'insegnante di inglese di Imma.

Nelle prime puntate il pubblico ha assistito ai loro primi incontri. Inizialmente Imma si è mostrata diffidente, ma la gentilezza colta di Mike e la sua capacità di non farsi intimidire dal carattere del sostituto procuratore hanno iniziato a fare breccia.

L'altra novità è l'ingresso di Rocco Papaleo: il suo personaggio, il nuovo procuratore capo Altiero Galliano, si esplica come elemento di disturbo che ridefinisce l'equilibrio della Procura di Matera.