Domenica 22 marzo su Rai 1 va in onda un nuovo episodio di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 5. Nella prossima puntata Imma e Mike sono sempre più in sintonia tanto da scatenare la gelosia di Pietro. Sul lavoro, Diana scopre che Tataranni vuole partecipare al concorso per diventare procuratore capo e quindi si sente tradita dall’amica.

Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 5: le anticipazioni del 22 marzo

Le anticipazioni del nuovo episodio di Imma Tataranni 5, vedono Imma e Mike intensificare sempre di più il loro rapporto. La complicità fra i due, però, scaturisce in Pietro una certa gelosia nei confronti dell’ex moglie.

I problemi di cuore portano Pietro ad avere un calo nel suo nuovo lavoro presso la First Energy. Anche Imma sembra avere un crollo, al punto che ha una forte discussione con la fondatrice della comunità dove lavora la figlia Valentina; la lite viene interrotta da una telefonata a Tataranni: un noto avvocato è stato rinvenuto cadavere. Tutto farebbe pensare ad un suicidio visto che l’uomo anno fa ha perso la vita, ma le circostanze sembrano essere sospette. Nel frattempo Diana si sente tradita dalla sua amica Imma, perché scopre che vuole prendere parte al concorso per diventare procuratore capo: non ci sarebbe nulla di male, se non che questo nuovo incarico potrebbe Tataranni lontano da Matera.

Dopo un lungo confronto, però, la cancelliera comprende le decisioni di Imma e la informa che c’è un posto vacante alla procura di Milano.

Il commento dei fan sul 2° episodio

Non appena terminato il secondo episodio della serie tv Imma Tataranni 5, su X diversi fan hanno espresso un loro commento a caldo.

Un utente ha scritto: “È stato un colpo al cuore quando Imma ha ricordato Calogiuri”. Un altro utente ha affermato: “La verità è che Pietro non smetterà mai di amare Imma, nonostante abbia scoperto di essere stato tradito”. A fare eco ci ha pensato un altro spettatore: “Ragazzi non provate ad accoppiare Imma con un altro uomo che non sia Calogiuri, perché non lo accetto”. Tra gli utenti c’è chi ha affermato: “Alla fine Pietro si merita questa sua nuova svolta lavorativa”.

Infine c’è anche chi si è soffermato sul rapporto tra Diana e Imma: “Tra loro c’è sempre stato un qualcosa dI speciale. Diana è sempre così protettiva, un valore aggiunto in questa serie”.

Dove e quando vedere la terza puntata

Il terzo episodio d Imma Tataranni 5 è possibile seguirlo domenica 22 marzo su Rai 1. Tuttavia chiunque volesse vedere la fiction con modalità differenti, può farlo sul sito RaiPlay nella sezione dedicata e in modo del tutto gratuito.