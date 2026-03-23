Domenica 29 marzo, in prima serata su RAI 1, calerà il sipario sulla quinta stagione di Imma Tataranni - Sostituto Procuratore. Le anticipazioni.

L'attesissimo finale di stagione, intitolato Nessuno si salva da solo, promette grandi colpi di scena. Ci sono in ballo riconciliazioni inattese e scelte di vita radicali. L'episodio finale, come sempre accade in simili produzioni, non si concentrerà solo sul caso di puntata; la sua funzione, ben più profonda, sarà quella di dipanare quell'intricato groviglio di sentimenti e silenzi che costituisce l'essenza stessa del vivere della protagonista.

Imma Tataranni, nel corso di questa quinta stagione, è apparsa incupita, quasi impaurita di fronte al peso di grandi sfide. La protagonista ha dovuto misurare l'ampiezza del vuoto lasciato dal naufragio del suo matrimonio con Pietro. Ha dovuto anche colmare l’abisso di incomprensioni che la separava dalla figlia e, al contempo, si è dovuta impegnare per ridisegnare i confini del proprio io professionale tra i corridoi della Procura, sotto lo sguardo di un nuovo Procuratore Capo. È stata, in fondo, la ricerca di un'indipendenza che non fosse solitudine, ma pienezza.

Le anticipazioni, così come svelato dalla RAI, rivelano che la sostituta procuratrice di Matera riuscirà a superare le proprie profonde inquietudini e a ritrovare un equilibrio esistenziale.

Imma Tataranni 5, il finale: c'è il bacio con Pietro

Dopo settimane di gelosie causate dalla vicinanza di Imma al maestro d'inglese Mike, la coppia sembrava ormai prossima al punto di non ritorno. La decisione di vendere la casa di famiglia, tema centrale delle ultime puntate, appariva come il sigillo definitivo sulla loro separazione. Tuttavia, proprio nel momento del rogito, accadrà ciò che molti telespettatori speravano.

Trovarsi faccia a faccia per firmare l'atto di vendita risveglierà nei due una nostalgia profonda: Imma e Pietro si riscopriranno innamorati come un tempo, arrivando a bloccare la cessione dell'appartamento e a scambiarsi un bacio che segna la fine della crisi. Nel frattempo, Pietro deciderà di dare le dimissioni dalla First Energy, stanco dei metodi del capo Fossati, anche se una proposta inaspettata dal CEO dell'azienda potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola.

Nonostante la ritrovata serenità sentimentale, una "notizia bomba" scuoterà l'equilibrio familiare. Nell'ultima puntata si scoprirà infatti che la domanda di Imma per diventare Procuratore Capo a Milano è stata accettata. Si tratta del coronamento di una carriera, un salto professionale che però comporterebbe l'addio definitivo alla sua terra.

Il sostituto procuratore si troverà davanti a un bivio atroce: seguire l'ambizione e trasferirsi al Nord o restare a Matera accanto a Pietro e alla figlia Valentina? Proprio con la figlia i rapporti resteranno tesi: Valentina, coinvolta in una protesta legata alla comunità in cui vive, continuerà a scontrarsi apertamente con la madre. Sarà necessario l'intervento dei nonni e dello stesso Pietro per mediare tra le due donne di casa Tataranni e trovare un punto d'incontro.

Tutto lascia immaginare che la stagione si chiuderà risolvendo le crisi in atto, ma resta l'incognita sul futuro della fiction. Se da un lato la RAI preme per una sesta stagione o uno spin-off, dall'altro l'attrice Vanessa Scalera ha già lasciato intendere che questa potrebbe essere la sua ultima volta nei panni dell'iconica Imma. La scelta finale (restare o partire per Milano) potrebbe quindi rappresentare un addio definitivo al personaggio.

Il bilancio della quinta stagione

L'episodio del 29 marzo segnerà la fine di un ciclo che il pubblico ha seguito con enorme interesse, nonostante qualche polemica. In molti hanno lamentato la mancanza di Calogiuri, l'amore tormentato di Imma, mentre altri hanno notato un tono narrativo più cupo rispetto al passato.

Resta da vedere se il colpo di scena finale saprà accontentare i fan più nostalgici.

La quinta stagione è stata caratterizzata da una profonda crisi d'identità per Imma. Dopo anni passati a dividersi tra i sassi di Matera e le aule di tribunale, la Tataranni ha iniziato a sentire il peso della routine. Anche come moglie e come mamma, Imma si è sentita spesso a disagio. Al di là della crisi con Pietro, Imma ha patito la lontananza da Valentina. La figlia della procuratrice è cresciuta. In questa stagione si è impegnata nel sociale, decisa a staccarsi dall'ala protettiva e spesso ingombrante della madre.

La sua scelta di vivere in una sorta di comune/comunità agricola ha creato forti attriti con Imma, che ha faticato ad accettare le scelte radicali della figlia.