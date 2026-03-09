Domenica 15 marzo su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Imma Tataranni 5. Stando a quanto si apprende dagli spoiler Pietro ha iniziato il suo nuovo lavoro presso la First Energy e sembra avere un ottimo riscontro tra i suoi primi clienti. Valentina invece supera la vergogna per la separazione dei suoi genitori, decide di proseguire il lavoro presso la comunità Bandusia.

Imma Tataranni 5: anticipazioni 15 marzo

Le anticipazioni del secondo episodio di Imma Tataranni dal titolo Figli e figliastri, vedono Imma indagare sulla morte di Antonietta Cappiello: si tratta di una professoressa in pensione dal passato movimentato visto che ha avuto diversi amori di gioventù tra i Sassi di Matera e ha dato una figlia in adozione che avrebbe tanto voluto conoscerla.

Inoltre Tataranni sta prendendo lezioni d'inglese, ma in Mike trova anche una persona con cui confidarsi. Diana si divide: la cancelliera sta facendo degli accertamenti medici per capire la natura dell'irritazione cutanea, ma vuole anche aiutare Moliterni per partecipare alle lezioni dello spettacolo teatrale.

Per quanto riguarda la vita privata, Imma e Pietro hanno iniziato ad incontrare i primi acquirenti dopo aver messo in vendita la casa di famiglia. Nel frattempo Pietro ha iniziato il suo lavoro presso la First Energy che gli ha messo a disposizione un'automobile elettrica e una casa domotica in cui alloggia. Inoltre i clienti sembrano essere molto soddisfatti della sua proposta. Valentina invece dopo essere riuscita a superare la vergogna per la separazione dei suoi genitori, ha deciso di proseguire il lavoro presso la comunità Bandusia.

Ascolti tv domenica 8 marzo

Domenica 8 marzo si è rinnovata la sfida degli ascolti tv e nel prime time non c'è stata storia: la serie tv Imma Taratanni - Sostituto Procuratore 5 ha raccolto davanti al video 3.961.000 spettatori pari al 24.1% di share. Su Canale5 Chi Vuol Essere Milionario – Il Torneo ha ottenuto uno share del 13.1% con 1.577.000 spettatori. Le Iene in onda su Italia 1 hanno incollato al piccolo schermo 1.215.000 spettatori con il 9.9%. Sul Nove Che Tempo che Fa ha radunato 1.349.000 spettatori con il 7.8% e 685.000 spettatori con il 6.9% nella parte chiamata Il Tavolo.

La reazione di alcuni utenti del web

Il ritorno in tv di Imma Tataranni è stato oggetto di discussione fra gli utenti del web.

In particolare su X diversi spettatori hanno così commentato: "Unica cosa che mi piace di Imma Tataranni sono le conferenze che ogni anno rischiano di finire a pizze in faccia, tutto stupendo con l'ingresso di Rocco Papaleo". Un altro utente ha affermato: "Mi dispiace ma senza Calogiuri la fiction ha perso appeal". Un altro utente ha commentato: "Imma che un tempo era una donna indipendente ora soffre per la separazione da Pietro? Ma cosa stiamo vedendo?". Un altro spettatore ha affermato: "Credo che sia giusto che questa sia l'ultima stagione". "Mi fa morire dal ridere Pietro tutto felice per la sua nuova vita, quando poi all'ultima puntata sicuramente ci sarà qualche fregatura", ha invece affermato un utente.