Da domenica 8 marzo torna su Rai 1 la serie tv Imma Tataranni - Sostituto Procuratore 5. Stando a quanto si apprende sui nuovi episodi, il rapporto tra Diana e Imma si rafforzerà quando la prima avrà a che fare con un problema di salute. Per quanto riguarda l'aspetto privato Imma e Pietro si separano: stavolta i due ex coniugi dovranno aiutare la figlia Valentina ad accettare questa nuova situazione.

Anticipazioni Imma Tataranni 5

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Imma Tataranni 5 vedono la protagonista alle prese con diversi cambiamenti sia in ambito sentimentale che professionale.

Sul lavoro il sostituto procuratore avrà diverse discussioni con il procuratore capo Alteo Galliano (tale personaggio ha preso il posto di Vitali che dopo essere andato in pensione si è trasferito a Napoli): quest'ultimo ha deciso di apportare dei cambiamenti. Per quanto riguarda l'aspetto sentimentale Imma e Pietro decidono di divorziare e vendere la casa di Matera. I due ex coniugi dovranno aiutare la figlia Valentina ad accettare questa nuova fase: mentre Pietro è alle prese con una nuova opportunità di lavoro, Imma non condivide la scelta della figlia di andare a vivere in un eco fattoria. Tra Imma e Diana il rapporto si rafforzerà: la cancelliera e amica del sostituto procuratore avrà un problema di saluto e solamente grazie all'aiuto di Tataranni, Diana raggiungerà nuove consapevolezze.

Alle storie di ogni singolo personaggio, in ogni puntata si uniranno i casi di giornata che quest'anno riguarderanno famiglie che sgretolano.

Dove e quando seguire la fiction

La serie tv Imma Tataranni 5 è arrivata all'ultima stagione, tanto che la stessa protagonista Vanessa Scalera ha precisato che non vestirà più i panni del Sostituto Procuratore anche se dovessero esserci nuove stagioni.

Gli spettatori possono vedere i nuovi episodi in chiaro da domenica 8 marzo per quattro settimane a partire dalle 21:30.

Chi invece volesse seguire tutto in streaming potrà farlo sulla piattaforma RaiPlay nella sezione dedicata.

C'è grande attesa tra i fan della fiction

Su X, diversi utenti non vedono l'ora di vedere i nuovi episodi di Imma Tataranni 5, anche se non mancano critiche agli sceneggiatori.

Un utente ha detto: "Non oso immaginare Imma come la prenderà quando Valentina le dice che a va vivere in una fattore per vegani crudisti". Un altro utente ha commentato il personaggio interpretato da Massimiliano Gallo: "Sono contenta che Pietro avrà una nuova opportunità di lavoro". Un utente ha commentato: "Ne vedremo delle belle tra il procuratore capo e il sostituto procuratore". Un altro utente ha invece affermato: "È bello vedere che nell'ultima stagione Diana e Imma si supporteranno a vicenda". Tuttavia c'è anche chi ha affermato: "Ragazzi non so se riesco a superare l'addio di Calogiuri". Infine c'è anche chi crede che sia giusto che la serie giunta al termine senza la sua protagonista principale: "Se Vanessa Scalera vuole lasciare non ha senso proseguire con una nuova stagione visto anche il titolo".