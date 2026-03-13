Vanessa Scalera, il volto fiero e spigoloso che ha dato anima a Imma Tataranni - Sostituto Procuratore, ha scelto la quinta stagione, inaugurata lo scorso 8 marzo, come suo atto finale.

Non si tratta di una fuga. L'attrice ha già presentato il suo addio come un congedo ragionato. A suo giudizio, la parabola umana di Imma ha ormai esaurito la sua spinta propulsiva. Con un paragone audace, Valeria Scalera ha citato Breaking Bad, lasciando intendere che la qualità si misura anche dalla capacità di chiudere quando il racconto è ancora all’apice, prima che la ripetizione ne sbiadisca i contorni.

Dietro la scelta professionale, però, si allunga l'ombra di screzi e delusioni non digerite. A pesare potrebbe essere il rapporto mai del tutto sereno con Mariolina Venezia, la madre letteraria del personaggio. La crepa è diventata voragine dopo il Festival di Sanremo 2025, per via dell'ormai noto ringraziamento mancato da parte dell'attrice che ha poi scatenato un velenoso botta e risposta mediatico con la scrittrice.

Alle accuse di ingratitudine mosse dalla penna che ha concepito il sostituto procuratore, Vanessa Scalera ha replicato con un gelido "Dimenticare Venezia", un gioco di parole cinematografico che sa di chiusura definitiva. Ci sta: sette anni di convivenza con il sostituto procuratore sembrano abbastanza per spingere l'interprete a cercare nuovi orizzonti creativi.

"Credo che sia nell'ordine delle cose, tutto ha un inizio e una fine", ha spiegato Vanessa Scalera nella conferenza stampa di presentazione della quinta stagione.

Il punto è che, nonostante l'addio della protagonista, la RAI non sembra pronta a chiudere il franchise. Il brand funziona. Mariolina Venezia, da parte sua, si è già detta disposta ad andare avanti. Dunque potrebbe esserci una sesta stagione.

Imma Tataranni 6: spin-off o nuovo protagonista

La RAI non può ignorare gli ascolti record. La serie ambientata a Matera è una delle più seguite degli ultimi anni. E il poter contare su uno zoccolo duro di fan significa partire da introiti pubblicitari altissimi. Ecco perché la rete starebbe valutando l'operazione già riuscita con Don Matteo.

Come si è passati da Terence Hill a Raoul Bova, si potrebbe quindi passare da Vanessa Scalera a qualcun altro, partendo dal presupposto che l'universo narrativo della serie possa sopravvivere all'assenza della protagonista.

Nessuno ha parlato di un sostituto. Ma Libero e altre testate giornalistiche hanno lanciato alcune indiscrezioni sulle prospettive future. Alcune piste concrete sono emerse già durante la conferenza stampa di marzo 2026. Il nuovo protagonista potrebbe essere, per esempio, Pietro De Ruggeri, il marito di Imma, interpretato da Massimiliano Gallo. Dato che nel corso della quinta stagione il suo personaggio uscirà definitivamente dall'ombra della moglie, potrebbe essere possibile uno spin-off incentrato sulla sua nuova vita a Matera.

L'altra ipotesi coinvolge il nuovo personaggio della fiction: Altiero Galliano, interpretato da Rocco Papaleo. La new entry, ovvero il nuovo procuratore capo, garantirebbe continuità geografica: Papaleo è un attore simbolo della scena lucana e ha carisma sufficiente per reggere la fiction come protagonista. Altre ipotesi tirano in ballo il maresciallo Calogiuri, amatissimo dai fan, o la cancelliera Diana. Oppure potrebbe arrivare un altro magistrato donna...

Fonti interne a Rai Fiction parlano di una riflessione in corso. Ma non è chiaro se l'idea da sviluppare sarà quella di uno spin-off puro, con un titolo diverso, o di una staffetta, con una "Imma" diversa, com'è successo a Don Matteo. Durante la già citata conferenza stampa RAI del 2 marzo 2026 Anouk Andaloro, capostruttura RAI 1, ha ammesso che la rete sta riflettendo su una prosecuzione del format.

A ciò si aggiunge la posizione di Mariolina Venezia, che si è detta disponibile a continuare a scrivere storie per la serie, indipendentemente dalla presenza della Scalera.

Recap della prima puntata

La quinta stagione si è aperta con l'ennesimo caso che ha scosso profondamente Matera. Ma, come al solito, è stato l'aspetto privato del magistrato a colpire i telespettatori. Il pubblico ha potuto osservare una Imma Tataranni più stanca e riflessiva. Forse provata dall'allontanamento di Pietro. Il matrimonio sembra davvero finito.

La vera sorpresa è stata offerta dell'arrivo del nuovo procuratore capo, interpretato da Rocco Papaleo. Galliano è un uomo colto, dai modi lenti e filosofici: un contraltare perfetto per lo spirito fin troppo brusco e diretto della Tataranni. Il primo episodio ha registrato uno share altissimo, confermando che l'interesse per le vicende del sostituto procuratore è ancora elevato.