Il gran finale di Io sono Farah, in onda venerdì 13 marzo alle 21:20 su Canale 5, chiuderà definitivamente il percorso di Farah e Tahir, portando a compimento tutti i nodi narrativi che hanno attraversato la serie. Gli ultimi episodi approderanno in prima serata con un crescendo di tensione, rivelazioni e scelte irreversibili. La resa dei conti con Orhan, il misterioso mandante che muove i fili nell’ombra, e la decisione di Farah di affrontare le conseguenze del passato daranno forma a un epilogo intenso, in cui ogni personaggio sarà costretto a mostrare la propria vera natura.

La trappola contro Orhan e la scelta definitiva di Farah

Il finale si aprirà con Tahir stretto tra due fuochi: da un lato Orhan, deciso a impedire che Behnam sottragga la sua spedizione; dall’altro la polizia, che pretende informazioni per bloccare il carico. Pressato da entrambe le parti, Tahir cercherà una via d’uscita affidandosi a Hizir e Bekir per fermare la partenza della merce dall’Iran. Sarà l’inizio di una manovra complessa, che culminerà quando lui e Farah riusciranno a neutralizzare Behnam e a costringerlo a presentarsi davanti allo zio. Parallelamente, Farah si troverà davanti alla scelta più difficile della sua vita. Nel tentativo di distruggere il filmato dell’omicidio di Ali Galip, scoprirà che Tahir ha registrato una confessione per proteggerla, assumendosi la responsabilità del delitto.

Quel gesto d’amore la spingerà a cambiare rotta: invece di cancellare le prove, deciderà di affrontare le conseguenze e di esporsi in prima persona pur di salvare l’uomo che ama. Da quel momento, la battaglia contro Orhan e il suo capo diventerà una corsa contro il tempo, in cui ogni mossa potrà essere fatale.

Il sacrificio di Tahir e l'ultimo atto della storia

La rete attorno a Orhan si stringerà definitivamente quando Tahir, insieme a Salim, Hizir e Bekir, metterà in moto un piano per smantellare l’intera organizzazione. L’obiettivo sarà attirare allo scoperto il vero mandante, un personaggio così potente da non poter essere nemmeno nominato. Per farlo, Tahir userà l’oro sottratto a Behnam, fingendo che Orhan stia tentando di recuperare un carico mai arrivato.

Sarà Farah, contattando Iskender, a dare il via alla trappola. Ma l’operazione non andrà come previsto. Durante lo scambio, la copertura salterà e Tahir verrà ferito gravemente. Il suo sacrificio, compiuto per proteggere Farah e chiudere definitivamente i conti con il passato, segnerà il momento più drammatico del finale. Al funerale, la comunità si stringerà attorno alla donna, mentre il legame tra i due protagonisti emergerà in tutta la sua forza, destinato a sopravvivere oltre la tragedia. Il sipario calerà così su una storia fatta di amore, colpa, redenzione e coraggio, lasciando allo spettatore l’immagine di un sentimento che resiste anche quando tutto sembra perduto.