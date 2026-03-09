Nell'episodio conclusivo di Io sono Farah in onda nella prima serata di venerdì 13 marzo, Tahir e Farah riusciranno a liberarsi di Behnam, costringendolo a fare ritorno in Iran. Accadrà tutto dopo che Behnam verrà ferito da Merjan che, per salvare Tahir, non esiterà a sparare al cugino, ferendolo in modo grave.

Merjan spara a Behnam, lui si salva

Il perfido Behnam Azadi (Feyyaz Duman) uscirà di scena e dalle vite di Tahir e Farah proprio nell'appuntamento che chiude la seconda e ultima stagione della soap Tv. Tutto avrà inizio quando Farah e Tahir faranno fronte comune per incastrare Orhan e il capo che c'è sopra di lui e per farlo approfitteranno dell'arrivo di un carico d'oro proveniente dall'Iran e su cui vorranno mettere le mani anche Behnam e lo zio Mahmud.

Behnam però, giocherà sporco e vorrà far saltare il carico: Tahir e Farah andranno alla villa per capire le sue vere intenzioni e sarà in questo frangente che Azadi punterà una pistola contro Tahir. Solo l'intervento provvidenziale di Merjan eviterà il peggio. La ragazza sparerà al cugino ferendolo in modo grave. L'uomo verrà prontamente soccorso da Tahir e Farah che gli salveranno di fatto la vita.

Behnam costretto a tornare in Iran e affrontare Mahmud

Behnam per non perdere Kerim, accetterà di sottostare alle condizioni imposte da Tahir e Farah che lo costringeranno a fare ritorno in Iran dove dovrà affrontare lo zio Mahmud e spiegargli i motivi per i quali è arrivato a sabotare gli affari della famiglia nel periodo in cui è stato in Turchia.

A questo punto, Tahir e Farah riusciranno a liberarsi una volta per tutte di Behnam. Il suo destino, d'ora in avanti, sarà in mano a Mahmud che dovrà stabilire quale provvedimento adottare nei confronti del nipote. Una volta messo fuori gioco Behnam, Tahir e Farah si appresteranno ad affrontare un altro osso duro, ossia Orhan.

Io sono Farah: ci sarà una terza stagione?

Con la messa in onda dell'ultima puntata della seconda stagione si concludono definitivamente le vicende di Io sono Farah. Un finale che di preannuncia ricco di colpi di scena e che potrebbe lasciare molto scenari aperti, permettendo così alla produzione, un domani, di poter mettere in cantiere una nuova stagione come chiedono gran parte dei fan di questa avvincente soap Tv.