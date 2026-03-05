Io sono Farah si avvia verso la conclusione e stando alle anticipazioni, il finale della seconda stagione sarà carico di emozioni con Tahir che arriverà a inscenare la propria morte per poter finalmente incastrare Orhan e farlo arrestare e soprattutto per liberarsi dal passato e iniziare una nuova vita insieme a Farah e Kerim. Solo Farah sarà a conoscenza che la morte del suo amato è solo una messinscena e lo si scoprirà soltanto nelle scene finali della serie quando i due si riabbracceranno in un luogo isolato e lontano dalla città, pronti ad iniziare un nuovo capitolo della loro vita insieme.

Tahir muore in un conflitto a fuoco sotto gli occhi di Mehmet

Tahir avrà deciso di collaborare con la polizia solo per proteggere Farah e la sua famiglia, decidendo di accollarsi la responsabilità per la morte di Ali Galip. Farah quando verrà a saperlo cercherà di impedire che l'uomo che ama si sacrifichi per lei. Mehmet verrà messo a conoscenza di tutto da Bade e cercherà di impedire al fratello di mettersi nei guai. Insieme a Tahir e Salim, escogiterà quindi un piano per incastrare Orhan e il capo che c'è sopra di lui. Durante l'operazione però, qualcosa andrà storto e Tahir verrà colpito dagli uomini di Orhan. Tahir morirà tra le braccia di Mehmet che sarà disperato all'idea di aver perso il fratello appena ritrovato.

Tahir ha solo inscenato la sua morte per chiudere con il passato

Da segnalare che, poco prima di esalare l'ultimo respiro, Tahir riuscirà a chiamare Farah la quale, in lacrime, gli confesserà di aspettare un bambino. Si celebreranno i funerali dell'uomo tra la disperazione di tutti quanti, in primis di Farah che, poco dopo le esequie, deciderà di lasciare la città insieme a Kerim e alla madre Gulsima per ricominciare una nuova vita lontana da quel luogo. A metà tragitto, si vedrà Farah entrare in una proprietà isolata e correre incontro a Tahir. Si scoprirà così che l'uomo ha solo inscenato la sua morte e lo ha fatto per poter essere finalmente un uomo libero dal passato e per garantire sicurezza a Farah e Kerim.

Visto che tutti lo credono morto, le persone che ama non saranno più esposte a vendette e ritorsioni. Saranno queste le scene che porranno fine a questa soap Tv che tanto ha appassionato il pubblico italiano in questi mesi.