Ilyas perderà la vita per mano di Mehmet nella puntata di Io sono Farah di giovedì 12 marzo: a nulla serviranno i tentativi della dottoressa di rianimarlo con un massaggio cardiaco.

Le anticipazioni tv rivelano che Ilyas sarà colpito da Mehmet durante la sua evasione. A Farah spetterà il compito di salvarlo e farà tutto il possibile. Dopo l'intervento, però, le condizioni di Ilyas resteranno gravi e il ragazzo si spegnerà qualche ora dopo: il suo cuore non reggerà.

Il gioco di Orhan: Tahir e la sua amata saranno le sue pedine

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Orhan terrà in pugno Farah e Tahir con lo stesso ricatto.

Alla donna, Agnello Nero rivelerà di essere in stretto contatto con Behnam ed è pronto ad usare le sue prove per arrestarla per l'omicidio di Ali Galip. A Tahir, Orhan dirà che sua moglie finirà in prigione perché possiede il pezzo di vetro con sui ha commesso il crimine. Tahir e Farah non si parleranno su questa vicenda, per proteggersi l'uno con l'altra. Orhan, intanto, otterrà da entrambi quello che desidera: Farah inizierà a lavorare per lui come medico, mentre Tahir aiuterà Ilyas ad evadere dal carcere. Il compito della madre di Kerim sarà salvare la vita agli uomini di Orhan che si feriranno durante le varie operazioni. Farah salverà un primo uomo e da lui verrà a sapere di una importante operazione criminale che ci sarà il sabato prossimo e che Behnam vuole tentare di sabotare per togliere potere a suo zio Mahmud.

Nel frattempo, Tahir salverà Ilyas dal carcere prelevandolo dalla camionetta della polizia. Durante questa operazione, però, Mehmet sparerà al detenuto che sarà raggiunto da un proiettile. Ilyas sarà portato urgentemente in una clinica da Farah che dovrà provvedere a salvarlo.

La fine di Ilyas nonostante i tentativi di Farah

Nella puntata di Io sono Farah di giovedì 12 marzo, Farah si impegnerà al massimo per salvare la vita di Ilyas ed estrarre il proiettile. Le condizioni del ragazzo, tuttavia, resteranno molto serie anche dopo l'intervento. Il giovane resterà nascosto nella clinica veterinaria, in coma e sorvegliato dagli uomini di Orhan. Quando Tahir arriverà qui per andare a trovare il giovane, sorprenderà Farah e si domanderà il motivo della sua presenza in quel posto.

Tra i due nascerà una lite a causa delle bugie che si sono raccontati a vicenda, ma all'improvviso Ilyas peggiorerà. Farah correrà da lui e gli praticherà il massaggio cardiaco: "Il suo cuore si è fermato", dirà, "Solo lui sa dove avverrà la spedizione". I tentativi della dottoressa, però, risulteranno vani. Ilyas perderà la vita senza aver confessato a Tahir il luogo in cui avverrà lo scambio con gli uomini di Orhan.