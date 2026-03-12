Bekir emozionerà Gonul nelle prossime puntate di Io sono Farah ricordando il primo incontro in cui le gli regalò una mela caramellata.

Le anticipazioni tv rivelano che Bekir spiegherà a Gonul che si è innamorato di lei quando da bambina gli ha dato la sua mela. "Mi hai fatto capire cos'è l'amore", dirà il ragazzo commuovendo la sua fidanzata. Gonul capirà che il sentimento di Bekir è sincero e non dubiterà più di lui.

I dubbi su Bekir in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che per Gonul ci sarà una grande emozione nella prossima puntata.

La sorella di Mehmet continuerà a dubitare della sua storia d'amore con Bekir, soprattutto dopo aver scoperto che Orhan è un delinquente e ha mentito alla famiglia per anni. Gonul farà molta fatica a fidarsi di Bekir, perché ha una passato da malavitoso. Quando i due innamorati si incontreranno, lui farà una dichiarazione d'amore che non lascerà più spazio a dubbi. Tutto avrà inizio quando Gonul rimprovererà Bekir di chiamarla "Mela caramellata", perché questo la fa sentire una bambina. La ragazza temerà che il suo fidanzato voglia manipolarla e come suo padre pensi a lei come ad una facile preda. A quel punto Bekir le spiegherà il reale motivo di quel soprannome che nulla ha a che fare con la manipolazione e con la bassa considerazione che lui avrebbe di lei.

La toccante dichiarazione per Gonul

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 13 marzo, Bekir aprirà il suo cuore a Gonul e le spiegherà che la prima volta in cui si sono incontrati erano dei bambini. "Tu avevi una mela caramellata tra le mani", dirà, "Ed io ero con lo zio Ali Galip che doveva incontrare tuo padre". Bekir dirà a Gonul che in quel momento lui si sentiva molto solo e spaventato e lei gli ha regalato la mela caramellata. "Quello è stato il momento più incredibile della mia vita", dirà sorprendendo Gonul, "Perché hai condiviso con me la cosa più preziosa che avevi". Bekir spiegherà alla ragazza che gli Akinci gli avevano mostrato il lato peggiore della vita: "Tu mi hai fatto capire cos'è l'amore". Di fronte alle parole commosse del suo fidanzato, Gonul non potrà fare altro che lasciarsi andare a un bacio e mettere da parte tutti i dubbi.