Arriverà la fine per Behnam nella puntata di Io sono Farah di venerdì 13 marzo: "Finirai i tuoi giorni in gabbia", gli dirà l'uomo dello zio Mahmud, pronto a deportarlo in Iran.

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam riuscirà a salvarsi dopo il proiettile sparato da Merjan contro di lui. Questo, però, non segnerà una vittoria, perché l'uomo sarà costretto a scontare in Iran la pena per aver tradito lo zio Mahmud.

Prima vittoria a Io sono Farah: Behnam costretto alla resa

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano una cocente sconfitta per Behnam.

L'antagonista, infatti, non riuscirà a raggiungere nessuno dei suoi obiettivi e dovrà pagare un conto salato per i suoi errori. Nelle scorse puntate, il padre di Kerim ha dimostrato di voler ottenere il potere sulla sua famiglia, spodestando il temutissimo zio Mahmud. Quest'ultimo è arrivato in Turchia per fare affari e ribadire il suo potere, ma è stato accoltellato da Merjan che però non è riuscita a farlo fuori. Behnam ha pensato di approfittare della situazione e togliere la vita allo zio ricoverato, ma Farah è riuscita a fermarlo. L'uomo ha continuato a covare odio, tanto che pur di impoverire Mahmud ha studiato un piano per sabotare il carico di oro che a breve arriverà in Turchia. Sfortunatamente per lui, Farah e Tahir riusciranno a incastrarlo e lo metteranno con le spalle al muro: se non consegnerà loro il video dell'omicidio di Ali Galip, lo zio Mahmud saprà del tradimento.

Tra Behnam e Tahir ci sarà uno scontro che terminerà in un modo del tutto inaspettato: Merjan premerà il grilletto contro suo cugino e salverà la vita a Tahir. Da quel momento, tutto cambierà.

Lo zio Mahmud non perdonerà: l'addio di Behnam

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 13 marzo, dopo lo sparo Farah e Tahir soccorreranno Behnam. Quest'ultimo riuscirà a sfuggire alla morte grazie al tempestivo intervento della dottoressa, ma non la passerà affatto liscia. Al suo risveglio, Behnam troverà accanto a sé Kerim, pronto a dargli un dolce addio. Farah e Tahir informeranno Behnam che presto dovrà partire per l'Iran. I due chiederanno anche di avere la registrazione dell'omicidio di Ali Galip, per fare in modo che Kerim non resti senza genitori.

L'uomo non potrà più opporsi al suo destino e dopo aver consegnato il video avrà fuori dalla villa un furgone ad aspettarlo. Behnam uscirà in sedia a rotelle, accompagnato da Rahsan che gli chiederà di lasciar andare Akbar. Gli uomini di Mahmud preleveranno Behnam, dicendogli che la sua vita sarà risparmiata. Per lui ci sarà una punizione più lenta: "Finirai i tuoi giorni in gabbia", dirà l'uomo dello zio dopo avergli messo le manette. Il furgone partirà e segnerà la fine di Behnam.