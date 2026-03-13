Lieto fine a sorpresa per Io sono Farah nella puntata di venerdì 13 marzo: la morte di Tahir si rivelerà una farsa e lui ricomincerà con Farah e Kerim in un luogo lontano.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah e Tahir realizzeranno il loro sogno di sempre e dopo tanta sofferenza potranno vivere con il loro amato Kerim. Il protagonista inscenerà la sua morte per proteggere se stesso e la sua famiglia.

Il dolore prima del colpo di scena finale a Io sono Farah

C'è grande attesa per il finale di Io sono Farah che andrà in onda questa sera, 13 marzo. Le sorprese saranno moltissime e i colpi di scena si susseguiranno fino ad una conclusione davvero inaspettata per i fan della dizi turca.

Tahir collaborerà con la polizia per incastrare Orhan e il suo complice: al suo fianco, oltre a Mehmet e alla sua squadra, avrà Bekir e Hizir, il suo migliore amico. Il piano prevederà l'arrivo di Tahir e dei suoi allo scambio dell'oro di contrabbando con Orhan. A quel punto dovrà entrare in gioco Mehmet per cogliere i malviventi con le mani nel sacco, ma più di qualcosa andrà storto. Tahir, infatti, sarà raggiunto da un proiettile e sarà agonizzante tra le braccia di Mehmet. Per i suoi ultimi istanti, Tahir chiederà di telefonare a Farah che, disperata, gli dirà che diventerà padre implorandolo di non morire. Le preghiere di Farah sembreranno vane, perché si vedrà Tahir esalare l'ultimo respiro tra le braccia di Mehmet.

Una nuova vita da sempre sognata per Kerim la sua famiglia

Nella puntata conclusiva di Io sono Farah, ci saranno i funerali di Tahir a cui non parteciperà Mehmet, ricoverato in ospedale a causa del forte trauma. Tutte le speranze sembreranno perdute, ma il gran finale riserverà al pubblico la sorpresa di un lieto fine. Com'è possibile? Dopo i funerali di Tahir, Farah saluterà tutti, affranta dal dolore, e partirà con Kerim per staccare da quei luoghi che tanto le ricordano suo marito. La grande sorpresa sarà alla fine del viaggio di Farah, quando si ricongiungerà con il suo Tahir e finalmente potrà essere felice con la sua famiglia. Si evincerà che la morte di Tahir è stata solo una farsa per proteggere Farah e se stesso dal carcere per l'omicidio di Ali Galip.