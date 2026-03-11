Mehmet non sarà presente al funerale del suo amato fratello Tahir nell'ultima puntata di Io sono Farah che andrà in onda venerdì 13 marzo.

Le anticipazioni tv rivelano che il dolore per la perdita di suo fratello sarà troppo forte per Mehmet che finirà in ospedale. Il poliziotto non sarà accanto a Farah nel momento peggiore della sua vita, ma finalmente Orhan finirà in manette e questa volta non potrà farla franca.

Io sono Farah: la corsa verso il finale

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano momenti drammatici e tutto avrà inizio con un'operazione della polizia per incastrare Orhan.

Tahir sarà con Mehmet e farà tutto il necessario per collaborare con gli agenti, ma non tutto andrà come previsto. La prima fase del piano vedrà arrivare Tahir per la consegna del carico di oro, ma la merce sarà finta. Lo scopo sarà quello di cogliere i contrabbandieri con le mani nel sacco e per questo motivo Mehmet e la sua squadra resteranno nascosti, pronti ad intervenire appena ce ne sarà bisogno. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma ad un certo punto i malviventi si accorgeranno che si tratta di una trappola e avrà inizio uno scontro senza precedenti. La polizia tenterà di proteggere Tahir che sarà il primo bersaglio degli uomini di Orhan. I progetti di Mehemt andranno in fumo, perché suo fratello sarà colpito da un proiettile e le sue condizioni appariranno sin da subito molto gravi.

Con un filo di voce, tra le braccia di Mehmet, Tahir chiederà di telefonare a Farah.

Il grande dolore di Mehmet per suo fratello

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 13 marzo, Tahir esprimerà il suo ultimo desiderio di sentire Farah. Quest'ultima, al telefono, capirà quello che sta accadendo e implorerà Tahir di sopravvivere: "Diventerai padre", gli dirà comunicandogli che il loro sogno si sta avverando. "Salim ti dirà tutto" dirà Tahir prima di chiudere gli occhi tra le braccia di Mehmet. Quest'ultimo sarà distrutto dal dolore, tanto che non riuscirà ad assistere al funerale di Tahir. Per lui sarà talmente difficile che sarà ricoverato in ospedale: "Non poteva sopportare la morte di suo fratello", dirà Salim a Orhan mentre gli metterà le manette.