Bade si confiderà con Mehmet nella puntata di Io sono Farah di venerdì 13 marzo: "Ho eliminato Ali Galip con Farah e Bade", dirà spiegando che ha rifiutato le nozze con lui perché si sentiva in colpa per avergli mentito.

Le anticipazioni tv rivelano che Mehmet ascolterà la confessione di Bade e si colpevolizzerà. Il poliziotto, infatti, riconoscerà che il suo brutto carattere ha impedito a tutti di essere sinceri con lui.

Il no di Bade farà soffrire Mehmet a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet soffrirà molto per il rifiuto di Bade alla sua proposta di nozze.

L'uomo non si farà una ragione per la decisione della sua fidanzata che gli ha spezzato il cuore e ne parlerà con Perihan. Quest'ultima metterà in guardia suo figlio dicendogli che c'è qualcosa sotto e che certamente Bade non ha rifiutato il matrimonio per mancanza d'amore. "Ti è stata accanto giorno e notte quando stavi male", gli dirà, "Per te è andata contro tutti". Nel frattempo, Bade confiderà a Gonul che ha rifiutato le nozze con Mehmet perché gli aveva mentito sull'omicidio di Ali Galip. Farah dirà alle sue amiche che sono libere e non rischiano più di andare in prigione. La donna mostrerà loro il video che Behnam ha consegnato a Kerim e spiegherà che Tahir ha preso accordi con la polizia in cambio della sua libertà.

Il grande amore di Bade e Mehmet

Nella puntata di Io sono Farah in onda venerdì 13 marzo, Mehmet andrà da Bade e pretenderà una spiegazione del suo rifiuto. La donna proverà a sfuggirgli ma lui sarà irremovibile: "Dimmi la verità se hai il coraggio". Bade, a quel punto prenderà le mani a Mehmet e parlerà chiaramente: "Ho eliminato Ali Galip con Farah e Gonul", dirà, "Tahir non lo ha ucciso". Il poliziotto resterà pietrificato, ma poi si siederà accanto a Bade e le dirà che non potrà mai perdonarsi per tutto questo. Lei non capirà e lui le spiegherà che se tutti gli hanno mentito temevano una sua reazione a causa del brutto carattere che si ritrova. Bade aprirà il suo cuore a Mehmet: "Ti aspetterò", gli dirà baciandolo, "E poi parleremo di nuovo di nozze". L'amore tra i due sarà evidente, anche se le cose non dette hanno messo a dura prova il loro rapporto.