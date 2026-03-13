Non ci sarà una terza stagione per Io sono Farah che si concluderà il 13 marzo, tuttavia Mehmet e Gonul avranno un finale sospeso perché per le loro storie non ci sarà una vera e propria conclusione.

Le anticipazioni tv rivelano che Tahir e Farah si ricongiungeranno e ci sarà un lieto fine per loro. Il pubblico, però, non vedrà la nascita del figlio che aspettano.

Il lieto fine a sorpresa per Farah e Tahir

L'attesa sta per finire e Io sono Farah giungerà alla puntata finale in questa serata del 13 marzo. I colpi di scena saranno tanti e per Tahir e Farah ci sarà un lieto fine a sorpresa dopo attimi di grande tristezza.

Per assicurare a se stesso e alla sua famiglia una vita tranquilla e lontana dal passato, Tahir inscenerà la sua morte. Solo dopo i suoi funerali si scoprirà che l'uomo è vivo e vegeto e Farah, Kerim e Gülsima lo raggiungeranno per vivere finalmente il loro sogno di famiglia. Per gli altri personaggi, però, tutto resterà in sospeso e non ci sarà una vera e propria conclusione delle loro storie. Mehmet, ad esempio, dopo aver ricevuto un rifiuto di Bade alla sua proposta di nozze, avrà modo di chiarirsi con lei. L'avvocato spiegherà a Mehmet che il suo amore è sincero, ma non ha potuto accettare il suo anello perché gli ha mentito. Bade rivelerà che è coinvolta nell'omicidio di Ali Galip con Farah e Gonul e questo sarà un duro colpo per Mehmet.

Quest'ultimo non si arrabbierà con la sua amata ma con se stesso, riconoscendo di essere un uomo troppo duro visto che nessuno si è fidato di lui. Bade proverà a consolarlo, ma tra i due non ci sarà un vero e proprio riavvicinamento, né un progetto futuro. Lei si limiterà a dire a Mehmet che lo aspetterà, ma non ci saranno il ricongiungimento e le nozze.

Niente nozze per Mehmet e Bade

Nella puntata finale di Io sono Farah non ci sarà una vera e propria conclusione neanche per Gonul. La ragazza sarà combattuta, perché dopo la delusione ricevuta da Orhan che per tutta la vita ha mentito alla sua famiglia, non riuscirà a fidarsi di Bekir. Gonul spiegherà al suo fidanzato che il suo passato da malavitoso la spaventa.

Lui le confiderà che la ama dal loro primo incontro, quando Gonul era solo una bambina che gli aveva regalato una mela caramellata. Neanche tra loro, però, ci sarà un vero e proprio finale. La terza stagione di Io sono Farah, però, non ci sarà, visto che la dizi turca è stata trasmessa per intero in Turchia nel 2023. Il pubblico, quindi, non vedrà la nascita del figlio che Farah e Tahir aspettano, né se ci sarà un matrimonio per Bade e Mehmet.