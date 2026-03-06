Merjan premerà il grilletto contro Behnam nella puntata di Io sono Farah di venerdì 13 marzo: la donna in questo modo salverà la vita a Tahir. Le anticipazioni tv rivelano che Behnam sarà sul punto di fare fuoco contro Tahir quando Merjan interverrà per vendicarsi di lui.

La resa dei conti a Io sono Farah: Tahir e Behnam faccia a faccia

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che per Behnam arriverà un tradimento inaspettato. Tutto avrà inizio a causa di un carico d'oro che arriverà in Turchia illegalmente grazie allo zio Mahmud. Quest'ultimo continuerà a tenere le redini della potente famiglia di Behnam che invece sperava di ottenere il potere.

A questo proposito, il padre di Kerim organizzerà un sabotaggio riguardo quel carico, in modo da spodestare finalmente lo zio che era scampato al suo tentato omicidio. Per raggiungere il suo obiettivo, Behnam sarà disposto a tutto, ma Orhan non avrà intenzione di lasciarlo agire perché sarà lui a voler mettere le mani sul carico. Il padre di Gonul costringerà Tahir ad impossessarsi della spedizione, inconsapevole del fatto che l'uomo stia già collaborando con la polizia. In tutto questo, Farah e Tahir studieranno un modo per mettere alle strette Behnam presentandosi a casa sua e minacciandolo, dicendo che lo zio Mahmud scoprirà tutto molto presto. Quando Tahir e Farah arriveranno alla villa, Merjan sarà alla finestra della camera in cui suo cugino la tiene rinchiusa in attesa di rispedirla in Iran.

La mossa inaspettata di Merjan contro suo cugino

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 13 marzo, Behnam e Tahir avranno uno scontro durissimo. I due nemici si ritroveranno con le armi puntate l'uno contro l'altro, pronti a fare fuoco. Tahir dirà a Behnam che lo risparmierà per amore di Kerim, ma il suo interlocutore non avrà intenzione di lasciarlo in vita. Un attimo prima di sparare, Behnam sarà raggiunto da un proiettile alle spalle: a premere il grilletto sarà Merjan. Quest'ultima salverà la vita a Tahir e tradirà suo cugino per vendicare la sua famiglia. Akbar e Rahsan, infatti, sono stati severamente puniti da Behnam: il loro destino sarà finire i loro giorni in una cella in Iran.