Akbar lascerà Rahşan per avergli nascosto che Gülsima è la madre di Farah nella puntata di Io sono Farah di mercoledì 4 marzo: "Ti cancello dalla mia vita".

Le anticipazioni tv rivelano che Akbar scoprirà che Rahşan ha rovinato la vita a Farah con una calunnia solo perché era gelosa di sua madre. L'uomo non potrà tollerare una simile cattiveria e chiuderà con la sua amante. Rahşan sarà disperata e Merjan sarà molto curiosa di conoscere cosa è successo in passato tra suo padre e Gülsima.

La delusione di Akbar e la drastica decisione in Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che per Rahşan arriverà un momento molto doloroso. Nelle scorse puntate, Akbar è andato a liberare Merjan che era stata rapita da Farah e gli aveva mandato la sua posizione. Quando l'uomo si è recato alla villa di Tahir in cerca di sua figlia, si è ritrovato di fronte Gülsima, il suo grande amore del passato. Solo in questa occasione, Akbar ha scoperto che la donna è la madre di Farah ed è rimasto sconvolto dalle bugie che Rahşan gli ha raccontato per anni, nascondendogli tutto questo. Presto, Akbar affronterà duramente Rahşan: "Sapevi che Gülsima era la madre di Farah", le dirà, "Hai calunniato quella donna solo perché eri gelosa di sua madre".

Rahşan negherà tutto, ma non potrà dire molto a sua discolpa. Marjan origlierà il litigio tra Akbar e Rahşan e capirà perché suo padre era così legato a Gülsima. In lacrime, la madre di Behnam chiederà ad Akbar cosa prova: "Ami ancora quella donna?".

Merjan curiosa del passato di suo padre

Nela puntata di Io sono Farah di mercoledì 4 marzo, Akbar sarà durissimo con Rahşan: "Ti cancello dalla mia vita". Per la donna sarà una notte molto difficile e l'indomani, al suo risveglio, non potrà trattenere le sue lacrime. Appena vedrà Merjan, Rahşan le chiederà dove sia suo padre, visto che non riesce a trovarlo. La ragazza spiegherà a sua zia che Akbar è uscito molto presto perché non lo ha visto neanche lei.

Merjan chiederà a Rahşan di dirle quello che sa su Gülsima e suo padre, ma lei si rifiuterà di parlarle. La ragazza dovrà andare via, ma intimerà a sua zia di guardarsi dentro perché presto avranno occasione di parlare di tutto.