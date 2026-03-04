Orhan ricatterà Farah e la costringerà a lavorare per lui come medico nella puntata di Io sono Farah di venerdì 6 marzo: la donna non dirà nulla a Tahir.

Le anticipazioni tv rivelano che Farah dovrà salvare la vita a gli uomini di Orhan in cambio del silenzio sull'omicidio di Ali Galip. Anche Tahir sarà ricattato nella stessa modalità e gli toccherà salvare Ilyas per proteggere la sua amata dalla giustizia.

Non c'è pace a Io sono Farah: si indaga sulla morte di Ali Galip

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che il ritrovamento del corpo di Ali Galip rimetterà in discussione gli equilibri appena conquistati.

Farah, Tahir e Kerim non faranno in tempo a festeggiare la riunione della famiglia con Gülsima che ascolteranno in tv la notizia. Farah e Bade tremeranno all'idea che possa emergere tutta la verità. Orhan approfitterà di questa situazione per tenere tutti in pugno: da un lato ricatterà Tahir e lo costringerà ad aiutare Ilyas ad evadere, dall'altro intimerà a Farah di lavorare per lui. Tahir non parlerà alla sua amata del ricatto di Orhan che gli spiegherà che tutto quello che dovrà fare sarà salvare Ilyas dalla prigione. Tahir non avrà scelta e con la sua squadra aspetterà la camionetta nel bosco per bloccarla e permettere a Ilyas di scappare. In quel frangente, tuttavia, arriverà la polizia e Mehmet colpirà il carcerato con un proiettile.

Tahir proverà a scappare ed inizierà un lungo inseguimento.

Orhan avrà le prove dell'omicidio di Ali Galip

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 6 marzo, Farah riceverà una proposta di lavoro in ospedale e tutti saranno al settimo cielo. La donna si recherà al colloquio e tutto sembrerà perfetto, ma non sarà così. Presto, infatti, Farah scoprirà che dietro la sua assunzione c'è Orhan che ha uno scopo ben preciso. L'uomo intimerà alla madre di Kerim di lavorare per lui e da quel momento in poi le toccherà salvare tutti i suoi collaboratori che saranno colpiti durante le varie operazioni. Farah non potrà tirarsi indietro perché in ballo ci saranno le prove che la incriminano per l'omicidio di Ali Galip. La donna sarà costretta ad accettare, ma non parlerà con Tahir di quello che sta facendo perché temerà di metterlo nei guai.