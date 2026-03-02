Behnam capirà che sua madre Rahşan gli ha mentito per anni e ama Akbar nelle puntate di Io sono Farah dal 9 al 13 marzo.

Le anticipazioni tv rivelano che Behnam punterà la sua arma ad Akbar e Rahşan sarà pronta a dare la vita per amore. L'uomo non se la sentirà di sparare contro sua madre, ma avrà per loro una durissima punizione: Akbar finirà i suoi giorni in una cella, mentre Rahşan tornerà in Iran.

Il rifiuto di Bade a Io sono Farah

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Mehmet farà la proposta di nozze a Bade, ma lei rifiuterà. Per il poliziotto sarà un duro colpo, ma Bade non si sentirà di accettare il matrimonio con un uomo a cui ha mentito pur amandolo.

Mehmet, infatti, sarà convinto che Bade è l'unica ad essere stata sincera con lui, ma si sbaglierà: la donna, continuerà a nascondergli che ad eliminare Ali Galip sono state Farah e Golum per difenderla. Le cose non andranno meglio a Rahşan che perderà il suo grande amore. Di ritorno dalla villa di Behnam, infatti, Akbar lascerà Rahşan per tutto il male commesso a Gülsima a causa della sua gelosia. I guai, però, non finiranno qui, perché Behnam scoprirà la relazione proibita tra sua madre e suo zio. Tutto avrà inizio quando Behnam farà arrivare a suo figlio una macchinina su cui piazzerà una microspia. Attraverso il giocattolo, Behnam potrà ascoltare tutto ciò che succede a casa di Tahir, ma quello che scoprirà andrà oltre le sue aspettative.

Grazie alla spia, Behnam assisterà al confronto tra Rahşan e Gülsima. L'uomo sentirà sua madre parlare del grande amore che ha sempre provato per Akbar e della loro relazione che va avanti clandestinamente da anni. La reazione sarà furiosa ma non immediata.

La verità che farà infuriare Behnam

Nelle puntate di Io sono Farah dal 9 al 13 marzo, Behnam organizzerà una cena con sua madre, Merjan e Akbar. Tutto sembrerà procedere per il meglio, fino a quando l'uomo non metterà Akbar e Rahşan di fronte al loro peccato. Behnam farà sedere Akbar di fronte a sua madre e inizierà a parlare di tradimenti: "Perché tutti mi tradiscono?" chiederà trattenendo a stento la rabbia. Quando Akbar farà per alzarsi, Behnam non esiterà a puntargli la sua arma contro e Rahşan non potrà sopportarlo.

La donna farà da scudo al suo amato, pronta a dare la vita per lui. In lacrime, supplicherà suo figlio di risparmiare Akbar che sarà durissimo con tutti. Behnam avvertirà che Akbar finirà in una cella fino alla fine dei suoi giorni, mentre Rahşan sarà deportata subito in Iran.