Farah sarà disperata sentendo Tahir in fin di vita nell'ultima puntata di Io sono Farah di venerdì 13 marzo: "Diventerai padre", gli dirà in lacrime supplicandolo di sopravvivere.

Le anticipazioni tv rivelano che Tahir sarà gravemente ferito durante un'operazione di polizia per catturare Orhan. Agonizzante e tra le braccia di Mehmet, l'uomo parlerà al telefono con Farah per dirle addio e lei gli comunicherà che è incinta.

La grande trappola per incastrare Orhan

Le anticipazioni di Io sono Farah annunciano un'emozionante corsa verso il gran finale previsto per venerdì 13 marzo.

Al centro delle trame ci sarà la resa dei conti con Orhan che terrà tutti con il fiato sospeso e si concluderà con una sparatoria. Tahir collaborerà con la polizia, deciso a catturare il misterioso capo di Orhan. Aiutato da Bekir e Hizir, Tahir farà arrivare il carico d'oro sul luogo dello scambio per scovare finalmente chi c'è a capo dell'organizzazione criminale. Il protagonista non sarà da solo: Mehmet e la sua squadra seguiranno tutto a debita distanza, pronti ad intervenire per cogliere i colpevoli con le mani nel sacco. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma all'improvviso la situazione precipiterà. Appena Ohran capirà che si tratta di una trappola avviserà i suoi e partirà una sparatoria che si rivelerà decisiva ai fini delle trame.

Tahir sarà colpito da un proiettile e Mehmet correrà da lui.

Le ultime parole di Tahir a Farah?

Nella puntata finale di Io sono Farah di venerdì 13 marzo, Tahir sarà agonizzante tra le braccia di Mehmet. Capendo che gli resta poco tempo da vivere, chiederà di telefonare a Farah per dirle addio. La donna risponderà alla chiamata e sentendo la voce flebile di Tahir sarà terrorizzata. Lui le ricorderà il momento del loro primo incontro e le dirà che lei è stata tutta la sua vita. "Diventerai padre", dirà Farah comunicando a Tahir che il loro sogno sta per avverarsi, "Non puoi lasciarmi". Le lacrime della donna basteranno a salvare il suo amato? A quanto pare no, perché Mehmet assisterà all'ultimo respiro di suo fratello con grande disperazione. La puntata, tuttavia, andrà avanti e resterà ancora una speranza.