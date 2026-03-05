Gonul scoprirà che Orhan le ha mentito nella puntata di Io sono Farah di venerdì 6 marzo; origlierà una conversazione in cui suo padre ammette: "Ho fatto fuoco contro Mehmet".

Le anticipazioni tv rivelano che Gonul sarà sconvolta nell'apprendere che suo padre è un malvivente e si pentirà per aver dubitato di Mehmet.

Le menzogne di Orhan e le calunnie contro Mehmet

Le anticipazioni di Io sono Farah raccontano che Gonul vivrà una grande delusione. Al ritorno di Orhan, la ragazza crederà che suo padre è stato lontano perché era minacciato da pericolosi malviventi.

Il padre riuscirà a far credere a Gonul che è una vittima e che è tornato in Turchia per fare giustizia. Orhan spiegherà che non poteva telefonare o farsi sentire perché voleva proteggere la sua famiglia. Gonul crederà ciecamente alle parole di suo padre, anche quando le dirà che Mehmet lo ha accusato ingiustamente di avergli sparato. Agli occhi della ragazza, il "cattivo" della situazione diventerà suo fratello che crederà corrotto. Le cose andranno avanti così per un po' di tempo, ma Farah aprirà gli occhi alla sua amica nel peggiore dei modi. Tutto avrà inizio quando Orhan minaccerà Farah e la costringerà a lavorare per lui come medico. Il compito di Farah sarà salvare la vita ai malviventi che sono dalla parte di Kosaner.

Orhan avrà tutti in pugno, perché oltre a Farah minaccerà anche Tahir.

Farah aprirà gli occhi a Gonul

Nella puntata di Io sono Farah di venerdì 6 marzo, Orhan costringerà Tahir ad aiutare Ilyas ad avere dalla prigione. Pur di salvare sua moglie, Tahir non avrà altra scelta che sabotare il trasferimento del detenuto, ma le cose prenderanno una piega inaspettata. Ilyas sarà raggiunto da un colpo di pistola e i complici di Orhan lo porteranno in ospedale, da Farah. Quest'ultima dovrà salvare la vita a Ilyas per salvare la sua, ma prima di recarsi all'appuntamento dirà tutto a Gonul, invitandola a raggiungerla per vedere con i suoi occhi il vero volto di suo padre. La ragazza sarà nascosta e osserverà Orhan intimare a Farah di eseguire gli ordini: "Altrimenti ti faccio arrestare per l'omicidio di Ali Galip", le dirà. Come se non bastasse, Orhan aggiungerà: "Ho sparato a Mehmet e sono riuscito a farla franca, fai quello che ti dico". Gonul, sconvolta, ascolterà tutto e le crollerà il mondo addosso.