Nelle ultime puntate della soap turca Io sono Farah che andranno in onda dal 9 al 13 marzo 2026, Tahir verrà considerato morto, dopo essere stato colpito in un agguato organizzato per ingannare il suo nemico. In realtà, l’uomo si farà vivo e farà sapere a Farah di aver finto il suo decesso per sconfiggere Behnam. Mehmet invece, riceverà un netto rifiuto da Bade, quando le chiederà di diventare sua moglie.

Akbar arrestato, Ilyas perde la vita

Bade si rifiuterà di sposare Mehmet piangendo, per non essere stato del tutto sincero con lei.

Nel contempo, Akbar verrà arrestato, Rahsan verrà mandata in Iran, invece Merjan sarà obbligata a rimanere con Behnam.

Intanto, Tahir prometterà a Salim di fargli avere delle informazioni sull’uomo che ha ordinato l’attacco contro Orhan, ma in cambio esigerà che lo aiuti a proteggere Farah.

Spazio anche a Ilyas, che perderà la vita a causa di un grave malore, nonostante Farah farà il possibile per salvarlo.

Tahir conta sull’aiuto di Salim, Hizir e Bekir, Farah ricatta Orhan

Ben presto, Farah scoprirà che Tahir ha registrato una confessione assumendosi ogni colpa per l’omicidio di Ali Galip. A quel punto, Tahir stringerà un’alleanza con Salim, Hizir e Bekir per distruggere la banda di Orhan.

Farah invece, farà una trappola a Iskender e ricatterà Orhan per costringerlo a darle la prova che potrebbe incastrarla per l’assassinio di Ali Galip.

Per finire, Tahir verrà ferito gravemente durante lo scambio dell’oro. Dalle anticipazioni turche, si evince che Tahir ricomparirà dopo il suo funerale vivo e vegeto, lasciando tutti senza parole, soprattutto l’amata Farah. Quindi, quest’ultima, Kerim e Tahir saranno finalmente liberi di rifarsi una nuova vita altrove.

Riepilogo: il piccolo Kerim ha scoperto che è stata sua nonna Gulsima a donargli il midollo

In precedenza, Farah ha confessato al figlio Kerim che in realtà non è stato suo padre Behnam a donargli il midollo osseo, ma sua madre Gulsima. Appena Behnam l’ha portato via dall’ospedale in cui era ricoverato, Kerim gli ha detto di voler più bene a Tahir. A quel punto, l’iraniano ha progettato di sbarazzarsi in maniera definitiva del rivale Tahir.