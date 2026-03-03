Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma prossimamente in prima visione sui teleschermi di Canale 5 raccontano che Behnam farà una scoperta sconvolgente dopo aver udito una conversazione tra Rahsan e Gulsima. L'iraniano apprenderà che sua madre e suo zio Akbar sono amanti.

Behnam spera che Kerim si ribella a Farah

Akbar rimarrà senza parole quando scoprirà che Gulsima è la mamma di Farah. L'uomo capirà che la cognata non aveva mai accettato la protagonista nella vita di Behnam a causa di Gulsima. Akbar, a questo punto, interromperà la relazione clandestina con Rahsan, che prenderà molto male la decisione.

Allo stesso tempo, Behnam pretenderà che Merjan si introduca nella nuova abitazione di Farah e Tahir per dare al piccolo Kerim un articolo di giornale. In esso il pubblico capirà che la dottoressa aveva pugnalato l'iraniano qualche anno prima. In questo modo, Behnam spererà che suo figlio possa ribellarsi a Farah per aver tentato alla sua vita.

Behnam scopre che suo zio e Rahsan hanno una relazione peccaminosa

Le anticipazioni rivelano che Merjan lascerà al bambino solo una macchina giocattolo e non l'articolo come richiesto da suo zio. Grazie ad una microspia collocata nell'oggetto, Behnam ascolterà la chiacchiera tra Gulsima e Rahsan su Akbar. L'Iraniano scoprirà così che suo zio intrattiene una relazione peccaminosa con sua madre da molti anni.

Il padre di Kerim rimarrà profondamente scosso e per questo tramerà una vendetta. L'uomo telefonerà ad Akbar pretendendo che si presenti a casa sua per una cena.

Tahir e Mehmet hanno organizzato un piano per incastrare Ilyas

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti di Io sono Farah andati in onda ad inizio marzo su Canale 5, Farah (Demet Ozdemir) ha rivelato a Kerim che è stata sua nonna Gulsima e non suo padre Behnam a donargli il midollo osseo in grado di salvargli la vita. Tahir e Mehmet, invece, hanno organizzato un piano per incastrare Ilyas, ancora ignaro del loro legame di sangue.

Successivamente Tahir e Farah hanno incontrato Yilmaz, il sicario che era stato ingaggiato da Behnam per ucciderli.

Hizir e il criminale si sono messi d'accordo per incastrare l'iraniano, che nel frattempo ha lasciato andare Kerim. Quest'ultimo ha ascoltato i piani del padre in cui ha rivelato di voler imprigionare Farah. Il bambino insieme a Tahir e la protagonista sono tornati a casa dove sono stati accolti con affetto da Bade e Gulsima.

Orhan, invece, ha stretto un patto con Behnam mentre ha affidato a Mehmet l'incarico di trovargli l'assassino di Ali Galip. Infine Akbar ha discusso con Rahsan, avvisandola di volere chiudere i rapporti con lei.