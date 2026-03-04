Negli ultimi episodi della soap turca Io sono Farah, Gonul Kosaner (Derya Pınar Ak) vorrà vendicarsi di suo padre Orhan (Ali Sürmeli), appena verrà a conoscenza che è stato lui a tentare di uccidere Mehmet (Fırat Tanış). Per raggiungere il suo obiettivo, la giovane stringerà un’alleanza con Farah (Demet Özdemir) e Bade (Burcu Türünz).

Ohran manipola Gonul contro Mehmet, Tahir fa evadere Ilyas dal carcere

Ben presto, Orhan manipolerà Gonul contro Mehmet, contando sulla complicità della moglie Perihan. In particolare, l’uomo dirà alla figlia che l’ispettore capo l’ha accusato del suo ferimento, appena ha scoperto che Tahir è suo fratello.

In seguito, Orhan costringerà Tahir a far evadere Ilyas dalla prigione, il quale verrà ferito gravemente alle spalle da Mehmet durante la fuga.

Orhan confessa di essere il responsabile del ferimento di Mehmet

Dopo essere stata assunta da Orhan per curare tutti i suoi uomini feriti, Farah tenterà di salvare Ilyas, ma non ci riuscirà. A quel punto, Farah inviterà Gonul a raggiungerla per farle ascoltare Orhan, proprio quando confesserà di essere stato lui ad attentare alla vita di Mehmet.

Dopo aver scoperto finalmente il vero volto del padre, Gonul potrà contare sull’aiuto di Farah e Bade per fargliela pagare. Nel contempo, Orhan sarà deciso più che mai a far andare in porto uno scambio insieme al nuovo alleato Behnam.

Riepilogo: Orhan ha fatto credere a Gonul di essere scomparso per proteggere la loro famiglia

Di recente, dopo essere sparito per diversi mesi, Orhan si è fatto vivo anche con la figlia Gonul. Quest’ultima non ha nascosto la propria delusione al padre, per averla abbandonata e per non essersi degnato di farle una telefonata. A quel punto, Orhan si è riavvicinato alla figlia, e l’ha ingannata facendole credere di essere scappato per sfuggire a dei criminali infiltrati nella polizia, ma soprattutto per proteggere lei e la madre Perihan. Nel contempo, a seguito del ritrovamento del cadavere di Ali Galip, Mehmet ha avuto il sospetto che sia morto per mano di Orhan. Farah e Bade invece hanno avuto il timore che il commissario possa scoprire la verità sulla morte del boss Ali Galip.