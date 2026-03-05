Le trame delle puntate turche di Io sono Farah in programma a breve su Canale 5 rivelano che Mehmet dirà a Bade di volerla come moglie visto che è sempre stata sincera con lui. L'avvocatessa accuserà dei sensi di colpa per omesso all'uomo di legge la verità sulla morte di Ali Galip.

Tahir collabora con Mehmet per fermare Orhan

Tutto inizierà quando Mehmet scoprirà che è stato Tahir ad aiutare Orhan a far evadere Ilyas di galera. Il poliziotto si sentirà tradito dal fratello appena ritrovato visto che gli aveva promesso di aver voltato pagina. Tahir non potrà pensare alla delusione di Mehmet, in quanto occupato a recuperare la scheggia di vetro con le impronte di Farah, implicata nel decesso di Ali Galip.

Il criminale cercherà di prendersi la colpa dell'omicidio dell'uomo e per questo accetterà di collaborare con Mehmet per fermare il traffico d'oro ideato da Orhan insieme al suo capo.

Mehmet vuole che Bade diventi sua moglie, lei rifiuta

Le anticipazioni della serie tv rivelano che Mehmet deciderà di chiedere in moglie Bade. L'uomo acquisterà un anello e chiederà all'avvocatessa di sposarlo, precisandolo di volerla come moglie visto che non le ha mai mentito. Bade sarà vinta dai sensi di colpa per aver nascosto all'uomo la morte di Ali Galip. La donna deciderà di rifiutare la proposta di nozze di Mehmet, che rimarrà molto destabilizzato.

Perihan dirà all'uomo che Bade potrebbe avere un motivo valido dietro al rifiuto.

Mehmet, a questo punto, metterà l'avvocatessa con le spalle al muro, costringendola a confessargli di aver messo fine alla vita di Ali Galip insieme a Farah (Demet Ozdemir) e Gonul per legittima difesa. In questo modo, l'uomo di legge scoprirà che le tre donne hanno omesso di dirgli la verità solo per paura di una sua reazione. Mehmet deciderà di difendere a ogni costo Tahir durante la retata della polizia fatta per incastrare Orhan e il suo capo.

Kerim ha detto di considerare Tahir come suo padre dopo aver ripudiato Behnam

Nel frattempo, negli ultimi episodi di Io sono Farah andati in onda ad inizio marzo sui teleschermi di Canale 5, Akbar ha salvato Merjan, rimanendo sconvolto di essersi trovato davanti Gulsima.

Orhan è stato liberato dopo che ha fatto ricadere le accuse su Ilyas.

Tahir e Farah, invece, hanno incontrato Yilmaz, il sicario che è stato ingaggiato per ucciderli. I telespettatori hanno scoperto che l'uomo era un vecchio amico del criminale. I due, a questo punto, hanno stretto un'alleanza per incastrare Behnam, che ha lasciato andare suo figlio Kerim. Quest'ultimo ha detto di considerare Tahir come suo padre e di aver ripudiato Behnam (Feyyaz Duman), troppo cattivo e violento.