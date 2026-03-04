Negli appuntamenti conclusivi della soap Io sono Farah trasmessa su Canale 5, Farah Ersadi (Demet Özdemir) e Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) non dovranno più guardarsi le spalle da Behnam Azadi (Feyyaz Duman). Dalle anticipazioni, si evince che l’iraniano verrà rispedito in Iran, dopo aver rischiato di morire per mano della cugina Merjan (Sera Kutlubey).

Tahir collabora con la polizia, Behnam vuole far accusare Farah per l’omicidio di Ali Galip

Prossimamente, Tahir dirà a Farah di aver avviato una collaborazione con la polizia per scoprire l’identità del capo di Orhan, in procinto di far arrivare un carico d’oro in Turchia.

Ben presto, per merito di Izir e Bekir, Farah e Tahir verranno a conoscenza che Behnam è intenzionato a far esplodere il carico d’oro.

L’obiettivo di Behnam, sarà soprattutto quello di far ricadere la colpa su Tahir, per spingere Orhan ad accusare Farah dell’assassinio di Ali Galip.

Merjan interviene in difesa di Tahir, Behnam ricattato

Sempre a proposito di Behnam, costringerà la madre Rahsan a tornare in Iran in preda alla furia, appena scoprirà la sua relazione clandestina con suo zio Akbar, il quale invece verrà torturato dagli scagnozzi del nipote. Poco dopo, Tahir farà irruzione a villa Azadi, e Behnam gli punterà contro la sua pistola. A intervenire ci penserà Merjan, ferendo Behnam, il quale riuscirà a sopravvivere, ma sarà costretto ad assecondare ogni richiesta di Farah e Tahir per poter parlare al telefono con Kerim.

Per terminare, Tahir e Farah si libereranno di Behnam facendolo tornare in Iran, e continueranno a lottare contro Orhan.

Riepilogo: Akbar ha messo fine alla relazione con Rahsan

A seguito dell’arrivo di Gulsima a Istanbul, Rahsan ha fatto i conti con la furia del cognato e amante Akbar. Quest’ultimo si è scagliato contro Rahsan dicendole di non voler sapere più niente di lei, appena ha capito che ha riservato tutto questo astio per Farah, perché è figlia di Gulsima. Nello specifico, i telespettatori di Canale 5, hanno avuto modo di scoprire che Akbar si era reso conto di provare dei sentimenti per Gulsima, prima di conoscere Rahsan, che poi è diventata la moglie di suo fratello.