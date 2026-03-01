Iva Zanicchi ha offerto il suo sostegno a Leo Gassmann durante la puntata di Domenica In, all’indomani della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2026. Il giovane artista si è classificato al ventottesimo posto con il brano “Naturale”. La Zanicchi ha cercato di sdrammatizzare il risultato, affermando: “Porta bene arrivare quasi ultimi”. Leo Gassmann ha accolto le parole di conforto con serenità, sottolineando come “la musica non è una classifica” e che “abbiamo tutti già vinto arrivati fino a qui”. Si è inoltre detto “felice” del percorso compiuto.

Un messaggio di leggerezza e positività

Il commento di Iva Zanicchi ha avuto l’obiettivo di alleggerire la tensione legata alla classifica, trasformando un risultato potenzialmente deludente in un’occasione per celebrare il valore dell’esperienza artistica. Leo Gassmann ha recepito l’incoraggiamento con gratitudine, ribadendo la sua visione della musica come espressione che trascende le posizioni in graduatoria e confermando che il suo principale obiettivo è stato quello di esprimersi con autenticità.

La polemica sul padre smorzata con equilibrio

Nel corso dell’intervista, è emersa anche la questione relativa al padre di Leo, Alessandro Gassmann, il quale aveva espresso su Instagram il suo disappunto per la mancata partecipazione del figlio al Festival, in particolare in relazione al duetto tra Gianni Morandi e suo figlio Tredici Pietro.

Leo Gassmann ha gestito la situazione con notevole equilibrio: “Io stimo Tredici Pietro e il padre Gianni Morandi. Io non sono papà, gli voglio un bene dell’anima, condivido quello che pensa, ma comunque siamo due persone diverse e ragioniamo in maniera diversa. Papà è anche molto ironico, voleva solo avere chiarezza sul regolamento.”

Questa risposta ha contribuito a stemperare la tensione, mantenendo il focus sul valore artistico e personale del suo percorso nel contesto del Festival.