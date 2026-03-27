Tra ieri sera e stamattina Javier Martinez ha fatto due importanti comunicazioni ai fan: da giorni il pallavolista non riesce più ad accedere al suo account di TikTok, per questo ha deciso di aprirne un altro e ha chiesto a chi lo supporta di segnalare la pagina che era gestita da altre persone quando era al Grande Fratello. Anche Helena Prestes è intervenuta confermando che il profilo del fidanzato sarebbe stato rubato da qualcuno che ora l'avrebbe trasformato in una fanpage.

La richiesta di Javier al fandom

Continuano i problemi di Javier con TikTok, o meglio con l'account che aveva aperto poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello.

Sia in live che in una storia che ha postato su Instagram in mattinata, infatti, Martinez ha confermato che non riesce più a usare il profilo in questione perché altre persone avrebbero cambiato tutte le credenziali di accesso.

"Vi chiedo un favore, segnalate la mia pagina perché non posso più accedere né con la password né con l'email. Segnalatela perché tanto ne aprirò un'altra a breve e vi dirò il nome qui. Grazie mille", ha detto il pallavolista in queste ore.

gesucri ho sentito tutto quel 20%

FACCIAMO SALTARE QUEL PROFILO

adesso tiriamolo fuori noi il 100% #helevier pic.twitter.com/KMxT5bQmRT — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 27, 2026

Il retroscena sul manager

Non è la prima volta che Javier accenna a persone che usavano il suo account quando era nella casa del GF, anche se non ha mai fatto nomi.

Stando a quello che sostengono la maggior parte dei fan Martinez ce l'avrebbe con il suo ex manager, quello dal quale avrebbe deciso di separarsi di recente dopo una lunga collaborazione.

"Il manager non gli dà più la password e lui è costretto ad aprire un nuovo account", ha segnalato un'utente a Deianira Marzano.

La reazione dei supporters

L'appello di Javier è stato accolto subito da chi lo segue sui social, anzi in tantissimi hanno condiviso il video nel quale Martinez ha chiesto di segnalare il suo ormai ex account che nelle ultime ore si sarebbe trasformato in una fanpage (quantomeno nel nome).

"Facciamo saltare quel profilo", "Segnalate e togliete il segui", "Siamo neri", "Forza capitano, vinceremo noi", "Combattiamo contro quest'ingiustizia", "Quello che sta succedendo è assurdo", "Come si può arrivare a tanto?", "Sempre dalla tua parte", si legge su X in queste ore.