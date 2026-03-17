Il futuro di Javier Martinez sarà lontano dalla pallavolo, e i suoi fan si stanno già preparando a supportarlo in tutti i progetti ai quali lavorerà nei prossimi mesi. Di recente, infatti, è stata aperta una pagina Instagram interamente dedicata al 31enne e alla sua professione, un account che non ha nulla a che vedere con la coppia ribattezzata gli Helevier.

Tanto sostegno per Javier

Non molto tempo fa Helena ha chiesto ai fan di supportarla soprattutto come singolo, quindi di non concentrarsi esclusivamente sulla sua storia d'amore.

L'appello di Prestes è stato accolto, infatti nell'ultimo periodo sono state aperte diverse pagine dedicate o solo a lei o a Javier.

Proprio in questi giorni, ad esempio, i sostenitori di Martinez hanno voluto dimostrargli stima e affetto creando un account Instagram dove si parlerà solo del suo lavoro, dalle ultime partite che farà con la Terni Volley Academy a tutti i progetti ai quali si dedicherà dopo l'addio alla pallavolo.

Questa pagina stupenda deve volare..si merita tutto il supporto possibile 💎✨https://t.co/J22HuNe1aV pic.twitter.com/NRnnIxJKHY — ♥J🐻H🐎(Pamy) (@pamela202348) March 17, 2026

L'attesa per i nuovi progetti

Ad oggi, 17 marzo, la pagina Instagram dedicata al lavoro di Javier è seguita da poco meno di 2.000 fan, ma sicuramente questo numero è destinato a crescere.

"Questo account deve volare", "Condividetelo", "Si merita tutto il supporto possibile", "Finalmente una cosa bella", "Io ci sono", "Forza", "Tutti a seguirla", "Bellissima iniziativa", "Noi saremo sempre con te qualunque cosa deciderai di fare", "Che tu possa realizzare tutti i suoi sogni", si legge su X in queste ore.

Rimandato l'addio alla pallavolo

Domenica scorsa Javier avrebbe dovuto giocare l'ultima partita della sua carriera tra i professionisti, ma una sconfitta ha rimandato tutto di qualche settimana.

Dal prossimo weekend inizieranno i play-out della categoria A3 e la Terni Volley Academy dovrà vincere almeno 3 match su 5 per non retrocedere.

"I conti si fanno alla fine", ha scritto Martinez su Instagram in vista degli importanti impegni che lo vedranno ancora protagonista sui campi di pallavolo di tutta Italia.

Il 31enne crede nella salvezza e per questo proverà a trascinare tutto il team verso un obiettivo che si era prefissato all'inizio della stagione sportiva in corso.