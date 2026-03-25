Da un paio di giorni sui social non si sta parlando d'altro che di quello che ha scritto Shaila Gatta sui suoi ex del Grande Fratello. Nel libro che è stato pubblicato il 24 marzo scorso, infatti, la ballerina ha lanciato frecciatine sia a Lorenzo Spolverato che a Javier Martinez, ma fino ad ora non ha ricevuto nessuna risposta. Il modello e il pallavolista hanno deciso di ignorare la ragazza e quello che ha raccontato dei flirt che hanno avuto tra le mura più spiate d'Italia.

Nessuna risposta per Shaila

Nel suo libro Shaila ha ricordato il flirt con Javier al GF con parole piuttosto forti: se in un primo momento pensava che il pallavolista fosse una persona seria e corretta, con il passare dei mesi ha cambiato idea.

"Quando ho scelto il vecchio schema (Lorenzo), è diventato vendicativo e ha spifferato la nostra intimità. Lui ha anche disprezzato il mio corpo e mi ha dato della volgare", ha scritto Gatta nel suo libro.

Se i fan di Martinez si sono esposti in massa per difenderlo da queste dichiarazioni poco carine, lui ha preferito la strada del silenzio: a distanza di un paio di giorni dalla diffusione delle critiche della ballerina, il pallavolista non ha avuto nessuna reazione pubblica, neppure una frecciatina indiretta o un indizio da decifrare.

Stesso comportamento per Javier e Lorenzo

Nel suo libro Shaila ha parlato anche della relazione con Lorenzo, che è stata definita "tossica" e l'opposto di tutto quello che una persona dovrebbe desiderare.

Esattamente come Javier, anche Lorenzo ha scelto di non replicare alle stoccate dell'ex fidanzato, perlomeno non pubblicamente, forse per non darle ulteriore visibilità.

Lo scoop a La volta buona

Oggi, 25 marzo, Shaila è stata ospite a La volta buona per promuovere il suo libro, ma ad un certo punto è rimasta spiazzata da un video che Caterina Balivo ha mandato in onda.

La ballerina non si aspettava che su Rai 1 venissero mostrate le foto dei baci che si è scambiata con Alvise Rigo a Milano qualche giorno fa, ma è stata quasi costretta a confermare la frequentazione con l'ex di Elisabetta Canalis.

"Ci stiamo conoscendo", si è limitata a dire la ragazza visibilmente in imbarazzo davanti alle telecamere.