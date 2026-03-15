La sorpresa che Javier Martinez ha fatto a Helena Prestes a Verissimo, ma in particolare le parole che le ha dedicato, sono state l'ennesima conferma di quanto è forte il loro amore. Sui social, infatti, in tanti si sono esposti per ringraziare il pallavolista per essere un punto fermo nella vita della compagna, un supporto fondamentale soprattutto in questo periodo così delicato.

Il ruolo fondamentale di Javier

L'altro giorno Helena si è raccontata a Verissimo e a colpire molti spettatori è stata la forza che ha dimostrato di aver in un periodo così difficile della sua vita.

La modella, però, ha ripetuto più volte che Javier è stato ed è tutt'ora fondamentale per il suo equilibrio emotivo: "Quando crollo a casa, lui è sempre pronto a starmi vicino".

Il pubblico di Canale 5 si è emozionato anche quando ha ascoltato le bellissime parole che Martinez ha dedicato alla fidanzata in un videomessaggio, una dichiarazione d'amore concreta e toccante.

"Ti auguro di realizzare tutti i tuoi sogni", ha detto il pallavolista alla fine del discorso che ha fatto alla compagna.

Il ringraziamento del fandom

Helena l'ha detto più volte che Javier è stato importantissimo sia quando ha saputo che il papà stava male che quando le è arrivata la notizia che è venuto a mancare, e i fan non hanno potuto non spendere belle parole per il ragazzo.

"Quest'uomo è sempre stato presente, soprattutto nei momenti bui o quando erano lontani fisicamente", "Grazie a lui Helena non è mai sola", "Sei l'esempio di come si dovrebbe amare una persona", "Javier è il suo porto sicuro", "L'amore è sostegno e rispetto, e voi nei siete la prova", "Lui che cerca di strapparle un sorriso in questo momento, adorabile", "Supporto e stima, è tutto qui"; si legge su X in queste ore.

Questo pomeriggio ci ha segnato.

Ma nel senso più buono.

Dandoci ancora più certezza, se mai ce ne fosse stato bisogno, di essere state brave nel riconoscere DUE ANIME così PURE è SINCERE.

Non riusciamo a dimenticare le EMOZIONI, la COMMOZIONE e il RAMMARICO di Helena.… pic.twitter.com/gZMxXRSuM9 — La Sappi (@LaSappi3) March 14, 2026

Il racconto struggente di Helena

L'intervista di Helena a Verissimo ha toccato il cuore di tutti, soprattutto nella parte in cui ha parlato del papà e di come ha saputo della sua scomparsa mentre si trovava dall'altra parte del mondo.

La modella ha anche raccontato dell'amore per la musica che le ha trasmesso il padre, una passione che continuerà a coltivare anche per onorare tutti gli altri insegnamenti che le ha dato quando era una bambina.