Tra pochi giorni Javier Martinez giocherà la sua ultima partita con la Terni Volley Academy e in città c'è già chi sente la sua mancanza. I conduttori di un programma che viene trasmesso su YouTube, infatti, hanno parlato benissimo del 31enne e hanno svelato cosa penserebbero di lui i suoi compagni di squadra: il ragazzo è stato definito un leader, quindi un esempio da seguire sia come sportivo che come persona.

Le belle parole per Javier

Domenica 15 marzo Javier dirà addio alla pallavolo, e lo farà al termine del match tra la Terni Volley Academy e la Green Volley Galatone.

Martinez ha deciso si dedicarsi ad altri progetti, ma in molte interviste ha detto che questo sport rimarrà sempre il suo primo grande amore.

In una puntata di Volley Time (disponibile sul canale Renoir di YouTube), però, c'è chi ha voluto omaggiare il 31enne per tutto quello che ha fatto in questa stagione sportiva che sta per concludersi.

"Javier ha dimostrato di essere un vero leader. Anche sentendo i suoi compagni di squadra, si percepisce che lo considerano un esempio di umiltà e di umanità. Un grande giocatore, ma soprattutto una brava persona", hanno detto i presentatori del programma.

La gioia dei fan

Tutti i complimenti che ha ricevuto Javier da chi lo ha vissuto nell'ultimo anno, hanno reso felici le persone che hanno sempre creduto in lui sia come sportivo che come uomo.

"Chi lo conosce parla bene di lui", "Javier è davvero una persona speciale", "Quest'anno ha trascinato la squadra, quindi è vero che è un leader dentro e fuori dal campo", "Serio e leale", "Ad avercene di uomini così", "Un atleta e un uomo da stimare", "Ha talento e valori, anche per questo è un esempio", "Ci vorrebbero più persone come lui", "A Terni hanno capito davvero chi è Javier", "Tutto giusto", "Che belle parole", si legge su X in queste ore.

Gli appuntamenti del weekend

Se nel pomeriggio del 15 marzo Javier sarà impegnato con l'ultimo match della stagione, circa 24 ore prima Helena sarà ospite a Verissimo.

Poche ore fa, infatti, è stato annunciato il ritorno della modella nel programma che va in onda tutti i weekend: stando alle anticipazioni del web, Prestes parlerà del padre che è venuto a mancare da poco e della sua famiglia in generale.