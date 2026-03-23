Procede a gonfie vele la storia d'amore tra Javier Martinez e Helena Prestes, e proprio in questi giorni i due sono ospiti di Luca Calvani in Toscana. Prima di raggiungere la località da sogno dove stanno soggiornando, gli Helevier hanno fatto una diretta su TikTok e il pallavolista si è lasciato andare a dolcissime parole nei confronti della donna con la quale fa coppia da poco più di un anno.

Le dichiarazioni di Javier che emozionano

Tra qualche settimana Helena volerà a New York per lavoro, quindi in questi giorni ha deciso di concedersi un po' di relax in un posto da sogno: da domenica scorsa, infatti, la modella e Javier sono ospiti di Luca Calvani in Toscana e con lui ed altri amici stanno passando le giornate tra chiacchiere e buon cibo.

La relazione tra quelli che in rete sono chiamati gli Helevier, dunque, va avanti a gonfie vele e a provarlo sono anche le bellissime parole che Martinez ha speso per la fidanzata in diretta su TikTok.

Quando qualcuno gli ha chiesto qual è la ricetta della sua felicità, il pallavolista non ci ha pensato neanche un secondo e ha risposto: "Helena, la carne e il vino rosso sono la mia felicità. Con queste tre cose posso vivere per tutta la vita".

La reazione di Helena

Chi ha seguito la diretta degli Helevier di domenica scorsa, avrà notato la reazione che ha avuto Helena quando Javier l'ha inserita nella lista delle poche cose che gli servono per essere felice.

"Mamma mia, come sei bello tu. I love you", ha commentato la modella con gli occhi sognanti.

Al termine di questa live, Prestes e Martinez hanno cominciato a pubblicare contenuti dall'agriturismo dell'amico Luca in Toscana.

La gioia dei fan della coppia

Oggi, 23 marzo, Javier ha postato un video che secondo i fan gli avrebbe fatto Helena, un breve filmato nel quale sorride e sorseggia il suo amato mate.

"Sta vivendo la sua best life", "Guardatelo come è felice", "Potrebbe restare tutta la vita lì", "Finalmente sorride", "Si meritano questa pace", "I suoi occhi parlano e adesso dicono che è felice", "In quest'anno è cambiato moltissimo, e in meglio ovviamente", "Meritato riposo", "Felice di vederlo così dopo la sconfitta di sabato", si legge su X in queste ore.