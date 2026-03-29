Nell'attesa di aprire un nuovo account su TikTok, Javier Martinez ha dato un'occhiata ai commenti sotto al suo ultimo post su Instagram e ha scelto di rispondere a quello di un hater. Ad un'utente ha previsto un'imminente rottura con Helena Prestes, con tanto di piano spiegato dettagliatamente, il pallavolista ha risposto invitandola ironicamente a continuare con le sue teorie.

L'attacco che non sfugge a Javier

Si avvicina l'addio di Javier alla pallavolo, e con esso anche tante novità private e professionali.

Sui social, però, c'è ancora chi non crede nei progetti ai quali Martinez ha accennato in passato, a partire da quello di andare a convivere con Helena a Lecco.

"Io ho capito che non hai nessuna voglia di andare lì, anzi preferisci tornare nella Marche a fare il provolone. Apri un canale esclusivo che ti garantisce un fisso, fai qualche adv e lascia Helena, che ha appena aggiunto su Ig la stessa che persona che ha aggiunto il migliore amico del suo ex Carlo. Usa questa scusa e tieniti il fandom. Potrai divertirti come facevi prima, ma con una situazione economica migliore. Non aspettavi che una scusa per mollarla, ora ce l'hai", è il commento che ha attirato l'attenzione del 31enne poche ore fa.

La replica e la reazione del fandom

La risposta di Javier a questo fantasioso commento è stata breve ma efficace: "Continua ti prego", accompagnato dall'emoji dei popcorn.

I fan dell'ex concorrente del Grande Fratello hanno esultato per questa velata presa in giro a un hater che, a distanza di un anno, sembra non credere al suo amore per Helena.

"Abbiamo scelto l'idolo giusto", "Unico", "Ancora? Ma basta", "Non si stancano mai?", "Lei ridicola, lui un grande", "Ma non si sentono stupidi a scrivere queste cose?", "Lo adoro quando li deride", "La gente non sta bene", "Che film che si fanno, ho quasi paura", si legge su X in queste ore.

L'indizio sul futuro

Di recente sul web si è parlato di Javier anche per uno scambio di follow su Instagram con Ignazio Moser.

Stando a quello che si legge sui social nelle ultime ore, dopo l'addio alla pallavolo Martinez potrebbe entrare nell'agenzia di spettacolo che l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha aperto con altri soci non molto tempo fa.