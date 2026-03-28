Cosa farà Javier Martinez quando lascerà la pallavolo? I fan se lo chiedono da mesi e in queste ore potrebbero aver ricevuto uno spoiler da una semplice mossa social. Come hanno notato molti attenti utenti di Instagram, di recente c'è stato uno scambio di "segui" tra il 31enne e Ignazio Moser: secondo una teoria che ha sposato anche Deianira Marzano, a breve il compagno di Helena Prestes dovrebbe entrare a far parte dell'agenzia che il modello gestisce con altri soci.

Le mosse social che non passano inosservate

Manca poco all'addio di Javier alla pallavolo, ma sono già tanti i progetti ai quali il ragazzo sta pensando per il suo futuro.

Oggi, 28 marzo, i più attenti si sono accorti che Ignazio Moser ha iniziato a seguire Martinez su Instagram e poco dopo quest'ultimo ha ricambiato.

Stando a quello che si dice sul web, tra non molto il 31enne dovrebbe entrare nell'agenzia che il compagno di Cecilia Rodriguez gestisce assieme ad altri soci.

Il giovane non ha mai nascosto che gli piacerebbe lavorare nel mondo della moda, e questa possibile nuova collaborazione potrebbe aiutarlo nel raggiungere quest'obiettivo e anche tanti altri.

L'entusiasmo dei fan di Javier

La notizia dell'ingresso di Javier in un'agenzia di spettacolo ha reso felici tutte le persone che lo seguono da più di un anno e che sperano solo il meglio per lui.

"Javier e Ignazio si seguono, sono troppo curiosa di sapere cosa combineranno", "Entrerà nell'agenzia sicuro", "Questi due ragazzi hanno tanto in comune", "Tra i miei ex concorrenti del GF preferiti", "Due bravi professionisti oltre che ragazzi genuini", "Le persone perbene si riconoscono", "Questa cosa mi piace", "Adoro", "Vamos", si legge su X in queste ore.

Il commento di Deianira Marzano

Javier non ha ancora svelato nulla di quello che farà quando concluderà la stagione con la Terni Volley Academy, ma anche Deianira Marzano è convinta che proverà a seguire le orme di Helena e che per farlo avrebbe deciso di affidarsi ad un'agenzia molto nota nell'ambiente.

"Questa è una delle pochissime agenzie serie che sono rimaste", ha commentato l'esperta di gossip in una storia che ha postato sul suo profilo Instagram il 28 marzo.