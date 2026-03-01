Sta per concludersi l'avventura di Javier Martinez nella Terni Volley Academy, la squadra di pallavolo che gli ha permesso di tornare a giocare dopo un anno di stop. Il 1° marzo c'è stata l'ultima partita in casa e al palazzetto si sono radunati più di 1.000 tifosi, tutti pronti a spingere il ragazzo e il team verso la salvezza. Sugli spalti è stata avvistata anche Helena Prestes, presente nonostante il lutto che ha colpito la sua famiglia pochi giorni fa.

Pubblico delle grandi occasioni a Terni

Oggi, 1° marzo, Javier ha giocato l'ultima partita in casa con la squadra che lo ha "arruolato" dopo l'esperienza al Grande Fratello.

Visto che Martinez lascerà la pallavolo alla fine della stagione in corso (lo ha annunciato lui stesso in diverse occasioni), questa domenica al palazzetto di Terni si sono riuniti più di 1.000 tifosi: tutte queste persone hanno voluto salutare in modo affettuoso il giocatore di punta del team, quello che in questi mesi ha dato tutto per il gruppo e per la città che lo ha ospitato.

L'avventura del 31enne nella Terni Volley Academy si concluderà ufficialmente la prossima settimana, quando ci sarà l'ultimo match in trasferta con una diretta concorrente per la salvezza.

Il supporto di Helena per Javier

Chi non ha avuto la possibilità di andare a Terni ha seguito la partita in streaming o tramite i video e le foto che hanno postato le persone presenti al palazzetto, più di 1.000.

Gli scatti che hanno emozionato di più sono sicuramente quelli che i tifosi hanno fatto a Helena, che era sugli spalti per supportare Javier come ha fatto dall'inizio della stagione.

La modella ha assistito al match accanto a pochi amici e sui social c'è chi ha chiesto ai tifosi di non andare a infastidirla con selfie o domande perché solo pochi giorni fa ha perso il papà.

la regina di Terni la capo ultras la prima javi7 la proprietaria del cuore di Javi ha preso il posto sul trono e non ce n'è per nessuno 👑#helevier pic.twitter.com/jJ4ubp8HK0 — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 1, 2026

L'affetto del fandom

Chi segue Helena e Javier da più di un anno non ha mai avuto dubbi sul fatto che lei sarebbe stata al palazzetto per l'ultima partita del fidanzato a Terni.

"La regina di Terni", "Capo ultras dall'inizio", "Si sapeva che sarebbe andata a supportare il suo amore", "La queen c'è", "Quanto è bella", "Vorrei abbracciarla", "Questa donna è una forza della natura", si legge su X il 1° marzo.