Da mesi Javier Martinez dice che quella in corso sarà la sua ultima stagione da pallavolista professionista, e proprio in queste ore sul web stanno circolando alcuni spoiler di un nuovo progetto al quale il ragazzo sta lavorando. I fan più attenti, infatti, hanno riconosciuto il 31enne sul set di una campagna di un brand di abbigliamento che sta per uscire sul mercato e che avrebbe voluto proprio lui come testimonial.

Gli spoiler dello shooting di Javier

Oggi, 9 marzo, gli Helevier hanno fatto perdere le loro tracce e i fan si sono messi alla ricerca di qualche indizio su dove potrebbero essere.

I più attenti hanno scovato le storie Instagram che sono state fatte sul set della campagna di un nuovo brand di abbigliamento e dove si intravedrebbe Javier con addosso uno smoking.

Anche se il volto del modello non viene mostrato volontariamente, tanti sostenitori di Martinez sono convinti che sarebbe proprio lui il testimonial che è stato scelto per lo shooting che si sta scattando in queste ore.

L'entusiasmo dei fan

Non è la prima volta che Javier posa per brand, anzi i fan sanno che questa cosa accadrà spesso quando lascerà ufficialmente la pallavolo e si dedicherà a nuovi progetti.

"Lo sentite il rumore dei fegati degli haters che scoppiano?", "Boom", "Che qualità, non vedo l'ora di scoprire tutto"; "Sono troppo felice per lui", "Helena l'ha detto in tempi non sospetti che il futuro di Javier sarebbe stato luminoso", "Un nuovo brand ha scelto proprio lui per emergere, che soddisfazione", "Siamo orgogliosi di te", "Ottima scelta", "Il nostro argentino non si ferma", "Che goduria", si legge su X in queste ore.

Il ritorno di Helena in televisione

Sempre oggi, 9 marzo, Helena ha dato un piccolo indizio del reality al quale ha partecipato e che presto sarà disponibile su Prime Video.

In mattinata, infatti, la modella ha cambiato la foto del suo profilo Instagram, o meglio l'ha sostituita con l'emoji di una volpe.

Tanti personaggi famosi hanno fatto la stessa cosa (alcuni hanno scelto l'emoji del leone) ed è emerso che è una mossa suggerita dalla produzione di The fifty, il format targato Amazon che a breve debutterà con la sua prima edizione italiana.