Oggi, 3 marzo, Javier Martinez ha chiesto a chi lo segue su Instagram di scegliere la sua prossima foto profilo e ne ha proposte due tratte dallo stesso shooting. I fan si sono scatenati con like e complimenti, ma Helena Prestes non è stata da meno.

Gli scatti di Javier che fanno innamorare

"Nuova foto profilo. Qual è la tua preferita? 1 o 2?", ha chiesto Javier a chi lo segue su Instagram.

Il pallavolista ha deciso di cambiare qualcosa sul suo account ed è partito dall'immagine che lo identifica, che presto sarà sostituita da uno scatto di un recente shooting.

A questa domanda hanno risposto migliaia di fan in poche ore, ma i commenti più divertenti sono quelli che ha scritto Helena per complimentarsi con il fidanzato per la sua bellezza.

"1 e 2" oppure "Se non riusciamo a rispondere è perché ci è caduto il telefono", ha ironizzato Prestes facendosi portavoce del pensiero della maggior parte delle persone che sono state conquistate dalle ultime foto di Martinez.

https://t.co/9kouiftFOn

votate cuorate e commentate

io la 1 tutta la vita 🔝 #helevier pic.twitter.com/hxWUEE6fmg — Mara/Prestinez dietro di me 🐻🐴🐕 (@Mara56113529) March 3, 2026

Le risposte del fandom

Questo sondaggio di Javier ha riscosso molto successo tra i suoi fan, infatti sul web sono stati in tantissimi ad esporsi per dare un'opinione.

"Io voto la numero 1 tutte la vita", "Tutti a commentare il post", "A me piace più la 2, ma tanto decide sua moglie", "Scelta difficilissima", "Mi piacciono entrambe", "Deciderà Helena, lo sappiamo tutti", "C'è l'imbarazzo della scelta", "Bellissimo sempre", "Javier è spettacolare", "Stupendo lui e le nuove foto", "Vanno bene tutte e due", "Niente male questo modello", "Fotogenico proprio come Helena", "Che sguardo che ha in queste foto", "Helena si è innamorata un'altra volta dopo aver visto questi scatti", ", Come si supportano", "Lei è e sarà sempre la sua fan numero uno", si legge su X il 3 marzo.

La dedica di Helena sui social

Sempre in queste ore Helena è tornata su Instagram con un post che ha commosso tutti: ad una settimana dalla scomparsa del suo papà, la modella ha deciso di pubblicare una serie di scatti con protagonisti lei, il fidanzato Javier e il cane Amy.

"Grazie", è la dedica che Prestes ha voluto fare all'uomo che non l'ha lasciata da sola un momento in questo periodo così difficile della sua vita.