La recente partecipazione di Jim Carrey ai César Awards, tenutisi a Parigi lo scorso 26 febbraio, ha acceso un dibattito inaspettato sui social media. Una teoria, nata da alcuni utenti che hanno notato presunte differenze nell'aspetto dell'attore, come il colore degli occhi e i lineamenti del viso, ha ipotizzato che sul palco non fosse presente Carrey, bensì un suo sosia o un clone. A contribuire ad alimentare il sospetto è stato un post su Instagram dell'artista trasformista Alexis Stone, che ha mostrato protesi simili a quelle che, secondo l'ipotesi, sarebbero potute essere utilizzate per impersonare l'attore.

La versione ufficiale dei César

Di fronte a queste speculazioni, Gregory Caulier, delegato generale dei César, ha prontamente smentito la teoria, definendola una “non questione”. Caulier ha confermato che la presenza di Jim Carrey alla cerimonia era stata pianificata da mesi. L'attore, infatti, avrebbe lavorato a lungo sul suo discorso in francese, curandone persino la pronuncia di alcune parole. Carrey ha inoltre partecipato all'evento accompagnato da familiari stretti, tra cui la compagna, la figlia e il nipote, oltre a un gruppo di amici intimi e al suo storico agente stampa. Alla cerimonia era presente anche Michel Gondry, amico e collaboratore dell'attore.

Il discorso e gli omaggi

Durante il suo intervento, Jim Carrey ha voluto ricordare le sue origini francesi, citando un antenato nato a Saint-Malo circa trecento anni fa.

Ha inoltre reso un sentito omaggio al padre, definendolo “l’uomo più divertente che abbia mai conosciuto”, e ringraziandolo per avergli trasmesso l’importanza dell’amore, della generosità e della risata. La serata dei César ha visto anche altri momenti dedicati al cinema francese, con il presentatore Benjamin Lavernhe che ha omaggiato il film The Mask attraverso un numero musicale.

Al momento, non sono emerse conferme indipendenti che possano contraddire la versione ufficiale fornita dall'organizzazione. L'ipotesi del sosia, pertanto, rimane confinata all'ambito del dibattito online, senza trovare riscontro nei fatti accertati.