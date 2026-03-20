Karina Cascella ha parlato del mancato ingaggio nel cast del rinnovato Grande Fratello, in risposta agli haters che, sui social, le hanno attribuito una sconfitta subita da Selvaggia Lucarelli. "Alla fine hanno preso la Lucarelli e non te", ha fatto notare qualche utente nei messaggi in dm su Instagram a Karina Cascella, riferendosi al ruolo di opinionista che Selvaggia Lucarelli ricopre per la prima volta al Grande Fratello di Ilary Blasi.

Karina Cascella replica agli haters

E la risposta della storica opinionista di Uomini e donne non si é fatta attendere molto.

Tra le Instagram stories, infatti, Karina Cascella ha riportato che non le farebbe piacere di lavorare al fianco di Ilary Blasi, che é oggi conduttrice del reality.

La risposta sui social di Cascella, poi, prosegue ancora: "Secondo poi, faccio un bagno di umiltà e ti dico anche che hanno fatto bene, io sarei stata troppo per loro...Poco gestibile. Non sarei mai scesa ad un solo compromesso. A costo di andare a casa avrei detto tutto ciò che sentivo di dire".

Selvaggia Lucarelli é neo opinionista al GF

Nel frattempo, intanto, anche Milly Carlucci si é espressa sul ruolo di opinionista che oggi ricopre Selvaggia Lucarelli al Grande Fratello e il salto di quest'ultima a Mediaset oltre l'ingaggio nel cast di Ballando con le stelle.

"Selvaggia è una persona che ammiro, che stimo, Ci siamo messaggiate anche in questo periodo facendoci un in bocca al lupo per i nostri impegni. Lei è e rimane una delle persone più vicine a me e al mondo di Ballando con le Stelle", ha fatto sapere la conduttrice del dancing show del sabato sera di RaiUno, smentendo così le voci su presunti dissapori con Lucarelli.

Nonostante faccia già parlare di sé, il Grande fratello sembrerebbe non riuscire a decollare sul fronte degli ascolti. Si é registrata infatti una partenza tiepida per il GF Vip: la prima puntata ha totalizzato 2.140.000 di ascolti complessivi e il 18,3% share. Numeri che segnano il peggior debutto nella storia ultraventennale del GF.