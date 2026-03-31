Le anticipazioni tv de La Promessa delle puntate che andranno in onda su Rete4 dal 6 al 12 aprile 2026 rivelano che il piano di Leocadia e Lorenzo di far passare Eugenia per pazza funzionerà alla grande. La donna arriverà a minacciare il capitano con un tagliacarte e verrà scoperta da Teresa, che racconterà tutto a Romulo e Petra. Il sergente Burdina confesserà a Manuel di essere stato incastrato da Tono, ragion per cui disporrà il suo arresto, ma Manuel farà di tutto per impedire che questo accada.

Anticipazioni La Promessa: Tono ha ingannato il sergente Burdina e rischia l'arresto

Nelle prossime puntate de La Promessa, Simona cercherà di riavvicinarsi a Tono. Quest'ultimo, sotto consiglio di Manuel, accetterà di dare una seconda chance alla madre e le concederà un riavvicinamento. Nel frattempo, Manuel apprenderà una scottante verità su Tono. Quest'ultimo ha ingannato il sergente Burdina, compromettendo notevolmente la sua posizione, sta di fatto che rischierà di essere arrestato. Con un escamotage, però, Manuel riuscirà ad impedire che questo si verifichi.

Eugenia fuori controllo, Teresa rivela a Petra e Romulo di averla vista in stato alterato

Eugenia sarà sempre più fuori di sé, sta di fatto che arriverà a minacciare il capitano con un tagliacarte, venendo scoperta da Teresa.

Quest'ultima, infatti, confiderà a Romulo e Petra di aver notato la donna in uno stato decisamente alterato. Maria, poi, avrà dei sospetti su Petra, ovvero, inizierà a pensare che dietro l'ammonizione del vescovato ricevuta da Simone ci sia proprio lei, in quanto è convinta che sia stata Petra a rivelare del matrimonio non canonico celebrato dal prete. Nel frattempo, Petra si sfogherà con Samuel in quanto noterà che la servitù continuerà ad essere molto diffidente nei suoi confronti. Il parroco, allora farà da mediatore e chiederà a Maria di dare alla donna un'altra possibilità e lei accetterà.

Leocadia darà una notizia ad Angela

Lope scoprirà che lo smeraldo del braccialetto sia falso, così dirà a Curro di voler tornare in gioielleria, ma lui glielo impedirà.

Catalina e Adriano, dal canto loro, saranno molto titubanti sullo scegliere Lisandro come padrino ma, alla fine, si convinceranno che questa sia la decisione più plausibile. Infine, Leocadia dirà ad Angela di dover presto abbandonare la tenuta per tornare all'università.