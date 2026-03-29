Evelina Sgarbi, figlia del noto critico d’arte e politico Vittorio Sgarbi, ha scelto di aprirsi al pubblico in occasione della presentazione del suo libro autobiografico, ‘Nata Sgarbi’. L'opera, in uscita martedì, è un racconto intimo delle sue esperienze personali e familiari. Durante un’intervista televisiva, Evelina ha affrontato il complesso rapporto con il padre, le ripercussioni sulla sua crescita e sulle sue insicurezze, e ha lanciato un inatteso appello al cantante Achille Lauro. Il volume include una dedica speciale al genitore, con cui ha avuto un recente scontro legale.

‘Nata Sgarbi’: tra cognome illustre e sfide personali

Nel suo libro, Evelina riflette sul peso del suo cognome importante, ripercorrendo la storia dei genitori Vittorio Sgarbi e Barbara Hary. Un cognome che si è rivelato un vantaggio e un ostacolo, portandola a subire pregiudizi e torti, specie in ambito scolastico. Il legame paterno ha influenzato la sua vita sentimentale, generando insicurezze che l'autrice cerca di superare. La testimonianza si estende a un periodo difficile, con attacchi d’ansia e un disturbo alimentare. Iniziato nell’adolescenza con una dieta trasformatasi in privazione (“Avevo lo stomaco chiuso, non riuscivo più a mangiare”), ha descritto un rapporto altalenante con il cibo.

La quarantena da Covid-19 ha segnato un momento di svolta, permettendole di ritrovare equilibrio e una maggiore consapevolezza del benessere psicofisico.

Il desiderio di un nuovo inizio e l'appello ad Achille Lauro

Guardando al futuro, Evelina ha espresso apertamente il suo desiderio sul fronte sentimentale. Durante l’intervista, ha lanciato un appello pubblico per incontrare Achille Lauro, definendolo il suo “tipo ideale” e manifestando il desiderio di conoscerlo. Un gesto che sottolinea la sua ricerca di una relazione stabile e autentica. L'autrice ha ribadito la volontà di lavorare sulle proprie insicurezze per aprirsi all’amore e costruire un futuro sereno, indipendente dalle ombre del passato. La sua storia è un invito a perseguire con coraggio la propria felicità e identità, affrontando temi delicati come salute mentale e rapporto con il cibo.