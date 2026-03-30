Fazilet troverà una scuola speciale per Arda nella puntata de La forza di una donna in onda domenica 5 aprile.

Le anticipazioni tv rivelano che Arda sarà bravissimo a ricomporre i puzzle e Bahar vedrà in lui un talento speciale. La donna ne parlerà con Fazilet che si darà subito da fare. Ceyda sarà al settimo cielo quando saprà che suo figlio frequenterà una scuola importante e avrà un futuro migliore. La sua grande felicità travolgerà anche Fazilet e Raif che la abbracceranno con affetto.

La grande speranza per Arda ne La forza di una donna

Le anticipazioni de La forza di una donna raccontano che i puzzle che Raif ha regalato ai bambini si riveleranno molto importanti.

Grazie a quei giochi, infatti, Nisan e Doruk si accorgeranno che Arda ha un talento fuori dal comune e lo diranno a Bahar. Quest'ultima potrà vedere con i suoi occhi Arda ricomporre un puzzle di centinaia di pezzi in pochi minuti. Bahar si accorgerà subito che questo potrebbe essere un segnale importantissimo e andrà a parlarne con Fazilet. "Prima di illudere Ceyda", dirà Bahar, "Preferisco sentire il suo parere". La donna spiegherà che Arda è molto bravo a ricomporre puzzle per adulti e racconterà a Fazilet le sue speranze. "In ospedale ho incontrato un medico autistico", dirà Bahar, "E spero che anche Arda da grande possa avere un buon lavoro con gli studi giusti". Fazilet confermerà a Bahar che quel bambino ha qualcosa di speciale e si impegnerà ad aiutarlo.

La gioia incontenibile di Ceyda travolgerà Raif e Fazilet

Nella puntata de La forza di una donna di domenica 5 aprile, Fazilet telefonerà in fondazione da alcuni amici per parlare loro di Arda. L'obiettivo sarà inserire il bambino in uno speciale piano di studi e Fazilet ci riuscirà. Appena Ceyda arriverà da lei per lavorare riceverà la splendida notizia. Fazilet le spiegherà che Arda ha un talento che può coltivare con degli studi speciali e che per lui potrebbe esserci un futuro promettente. Ceyda sarà al settimo cielo e non potrà trattenere la gioia, tanto che abbraccerà Fazilet con entusiasmo. La donna, successivamente, condividerà con Raif la sua felicità, certa che per Arda ci sarà un futuro migliore.