Nelle puntate de La forza di una donna in onda dal 29 marzo al 4 aprile 2026, Sirin Sarikadi commissionerà l’aggressione della sorellastra Bahar Cesmeli.

Enver scatena la furia di Sirin, Arif e Bahar si dichiarano

Enver regalerà un cappotto realizzato da lui a Bahar, scatenando la furiosa reazione della figlia Sirin. A proposito di quest’ultima, ordinerà a dei barboni di picchiarla con l’obiettivo di farsi mettere in salvo da Arif. Il piano della giovane non andrà a buon fine, visto che i malviventi le ruberanno i soldi, dopo averle fatto del male.

Appena tornerà a casa, Sirin sosterrà che Arif non è andato a prenderla per colpa di Bahar. Successivamente, quest’ultima riuscirà a recuperare il suo cappotto, che Sirin aveva gettato per strada in preda alla rabbia. Poco dopo, Bahar verrà aggredita da dei malviventi ingaggiati da Sirin, ma ad occorrere in suo aiuto ci penserà Arif. Quest’ultimo e Bahar, si dichiareranno il loro amore in tale circostanza.

Intanto, Ceyda cercherà di convincere Raif a regalare la sua collezione di puzzle a Arda, Nisan e Doruk.

Sirin vuole accusare Bahar di furto

Spazio anche a Cem, che proporrà a Bahar, Bersan e Ceyda di svolgere una sua ultima richiesta. Nel contempo, quest’ultima si rivolgerà a Kismet, per impedire a Emre di allontanarla da Arda.

A quel punto, Kismet farà sapere a Ceyda di aver intrapreso una relazione con Emre, e di essere riusciti a rintracciare le famiglie dei bambini nati lo stesso giorno di Arda.

Dopo essere stata aggredita, Bahar rivelerà a Enver e Arif lo zampino di Sirin. Quest’ultima attuerà l’ennesimo piano contro Bahar: rintraccerà il gioielliere a cui erano stati venduti gli orecchini spariti alla signora Fazilet, per accusare di furto la sorellastra.

Per concludere, Cem accompagnerà Bahar a una serata di beneficenza.

Riepilogo: Sirin ha pedinato Bersan, Bahar e Ceyda

Di recente, Sirin ha iniziato ad avere dei sospetti sull’amicizia tra Bersan, Bahar e Ceyda. Per scoprire cosa stiano nascondendo, la giovane ha deciso di pedinarle. Nel frattempo, Bahar, Ceyda e Bersan si sono viste costrette a consegnare l’ennesimo pacco richiesto dal loro ricattatore Cem, per poter essere finalmente libere.